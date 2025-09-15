Skoda Fabia: Zum Geburtstag eine Power-Version

Skoda bietet den Fabia aktuell mit vier verschiedenen Benzinmotoren mit einem Leistungsspektrum von 80 bis 150 PS an. Das potenteste Triebwerk ist der 1.5 TSI-Vierzylinder, der es auf 150 PS und 250 Nm bringt und mit einem Siebengang-DSG gekoppelt ist.

Zum Markenjubiläum, Skoda feiert seinen 130. Geburtstag, soll der kleine Tscheche aber um eine Power-Version ergänzt werden, die über dem aktuell sportlichsten Fabia – dem Monte Carlo – angesiedelt wird. Diese wurde von Skoda-Boss Klaus Zellmer auf der IAA in München gegenüber verschiedenen Medien bestätigt. Angaben zur Technik machte Zellmer aber nicht. Weitere Hinweise zum neuen Sport-Fabia, der Ende des Jahres vorgestellt werden soll, liefert ein auf dem Nürburgring bei Testfahrten erwischter Erlkönig.

GTI-Übernahme oder Abt-Upgrade Auffälligstes Detail ist eine neu geformte Frontspoilerlippe, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite zieht und seitlich in kleinen Flaps mündet. Ansonsten lassen sich an der Karosserie keine Veränderungen ausmachen. Durch die hinteren Leichtmetallfelgen blitzen zudem rot lackierte Bremssättel, die wohl als Zeichen für eine verstärkte Bremsanlage gedeutet werden können.

Mit welcher Antriebspower die Stopper konfrontiert werden, bleibt allerdings noch offen. Im Plattformbruder VW Polo GTI arbeitet ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der es auf 207 PS und 320 Nm bringt. Geschaltet wird per Siebengang-DSG. Eigentlich genau der richtige Antrieb für einen möglichen neuen Fabia RS. Den letzten echten Fabia RS hatte Skoda in der 2. Modellgeneration bis 2014 im Angebot. Dort arbeitete ein 180 PS und 250 Nm starker 1,4-Liter-Benziner, der mit einem Turbo und einem Kompressor kombiniert wurde.