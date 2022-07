Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Ssangyong KR10 Erstes Bild durchgesickert

Der koreanische Autobauer Ssangyong arbeitet an einem neuen Geländewagen. Vom Typ KR10 ist jetzt in Korea ein erstes Bild aufgetaucht.

Wirtschaftlich scheint bei Ssangyong der Weg wohl wieder in ruhigere Fahrwasser zu finden. Aber auch auf der Produktseite geht es voran. Im Sommer 2021 hatte Ssangyong erste Skizzen von einem kommenden Geländewagen gezeigt. Das unter dem Codenamen X200 präsentierte Modell gab einen Ausblick auf die neue Formensprache "Powered by Toughness", die sich auch am bereits präsentierten Torres wiederfindet.

Kompakt-Modell im Robust-Look

Vom X200, der mittlerweile zum KR10 mutiert ist, ist jetzt in Korea ein erstes Bild durchgesickert. Das zeigt offensichtlich ein Tonmodell im Maßstab 1:1 das ziemlich genau das bereits skizzierte Design in ein Serienmodell umsetzt. Der KR10 wirkt kompakter und noch robuster gezeichnet als der Torres, unterhalb dem sich das neue Modell wohl einsortieren soll. Ssangyong verspricht für den KR10 "umweltfreundliche" Antriebe, wobei diese Ankündigung beinahe alle Möglichkeiten – auch rein elektrisch – umfassen kann.

Wann der Ssangyong KR10 auf welchen Markt kommen wird ist derzeit nicht bekannt.

Umfrage 2553 Mal abgestimmt Wie bevorzugen Sie Ihren SUV? Als Verbrenner! Als E-Auto! mehr lesen

Fazit

Ssangyong arbeitet an einen neuen kompakten SUV mit robuster Optik im Stil eines Jeep Wrangler. In Korea ist ein erstes Bild durchgesickert. Informationen gibt es allerdings so gut wie keine.