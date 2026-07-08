Stellantis und Autobianchi: Ein alter Panda soll die Marke retten

Im Rahmen ihrer "Made in Italy"-Strategie verfolgt die italienische Regierung das Ziel, Traditionsmarken vor dem Verschwinden zu bewahren und – wenn möglich – wieder wirtschaftlich zu nutzen. Ein entsprechendes Dekret erlaubt es dem Staat, Marken zu übernehmen, die von ihrem Besitzer aufgegeben oder längere Zeit nicht genutzt wurden. Die Regierung möchte damit verhindern, dass traditionsreiche italienische Marken dauerhaft verschwinden oder ihre Verbindung zur italienischen Industrie verlieren. Eine dieser ungenutzten Traditionsmarken ist Autobianchi. Die Markenrechte an diesem Label liegen bei Stellantis.

Sondermodell zur Marken-Rettung Um dem italienischen Staat den Wind aus den Segeln zu nehmen, plant der Autobauer offensichtlich, die Marke wiederzubeleben. Der Autokonzern geht dazu allerdings einen ungewöhnlichen Weg. Reaktiviert werden soll die Marke Autobianchi durch eine Sonderedition auf Basis des Fiat Pandina. Diese soll laut verschiedenen italienischen Medienberichten auf den Namen Fiat Pandina Tributo Autobianchi hören und noch in diesem Jahr aufgelegt werden.

Erwischte Erlkönige deuten auf speziell gezeichnete Leichtmetallfelgen, neu gestaltete Außenspiegel sowie seitliche Autobianchi-Schriftzüge hin. Im Interieur dürften exklusive Sitzbezüge und Oberflächenmaterialien sowie zusätzliche Ausstattungselemente den Autobianchi-Bezug herstellen. Auf der Antriebsseite werden allerdings keine Veränderungen erwartet. Hier dürfte der bekannte Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 65 PS verbaut sein.

Ob sich die italienische Regierung mit dieser "Mogelpackung" besänftigen lässt, bleibt abzuwarten. Stellantis hätte damit zumindest formal die Marke Autobianchi wiederbelebt. Darüber hinaus liegen Regierung und Autobauer auch noch über die Zukunft der Marke Innocenti im Streit. Vielleicht spielt Stellantis auch hier früher oder später die Sondermodell-Karte.

Wer ist Autobianchi? Der Autobauer Autobianchi wurde 1955 gemeinsam von Fiat, Pirelli und Bianchi gegründet. Zum Modellportfolio gehörten ausschließlich Kleinwagen. Später wurde die Marke in den Fiat-Konzern überführt und bei Lancia eingegliedert. 1995 endete die Produktion des Y10, der dann als Lancia Y weitergeführt wurde. Seither ruht die Marke Autobianchi.