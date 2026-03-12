Subaru WRX Sondermodell: Neuer Hot-Hatch von Subaru, aber nicht für uns

In Australien lief kürzlich der 60.000ste Subaru WRX vom Band. Diesen Anlass feiert der Hersteller mit einer neuen Sonderedition. Den WRX AWD Club Spec Evo soll es allerdings nur auf dem roten Kontinent geben, und er ist auf 75 Modelle limitiert. Technische Basis des Sondermodells ist der WRX AWD tS Spec B. Laut Subaru soll sich das Sondermodell hauptsächlich an "Fahrpuristen” richten.

Unter der Motorhaube gibt es keine Veränderung. Der 2,4-Liter-Boxermotor mit Turbounterstützung bleibt. Er leistet 275 PS. Die Kraft wird ausschließlich über ein Sechsgang-Schaltgetriebe und das Symmetrical-All-Wheel Drive-System an alle vier Räder weitergegeben. Außerdem gehört das System Drive Mode Select zur Ausstattung.

Optisch hebt sich der Club Spec Evo deutlich vom restlichen WRX-Programm ab. Alle Fahrzeuge sind in der exklusiven Lackfarbe Sunrise Yellow gehalten. Dazu kommen 19-Zoll-Leichtmetallräder in Mattschwarz sowie Club-Spec-Evo-Schriftzüge an den hinteren Türen.

Innen geht es dynamisch weiter Im Innenraum setzt Subaru auf eine sportliche Ausstattung. Fahrer und Beifahrer sitzen auf Recaro-Schalensitzen, die mit Alcantara-Bezügen und Kunstleder-Akzenten ausgestattet sind. Gelbe Kontrastnähte ziehen sich über Sitze, Türverkleidungen, Mittelkonsole und Armaturenbrett. Zudem erhält jedes Fahrzeug ein Club-Spec-Evo-Logo mit individueller Seriennummer.

Preislich liegt die Sonderedition etwas über dem Serienmodell. Subaru ruft in Australien 63.190 australische Dollar auf, umgerechnet entspricht das rund 39.020 Euro. Die Bestellungen für das Modell sind in Australien bereits gestartet. Wegen der auf 75 Fahrzeuge begrenzten Stückzahl dürfte das Kontingent allerdings schnell vergeben sein.