Toyota Crown Kluger Highlander-Klon mit Doppelnamen

Der Name Kluger ist bei Toyota nicht neu. Seit 2000 fährt das Schwestermodell des Highlander in der Van-Klasse vor allem in Japan und Australien. Die dritte Generation existiert bereits seit 2013, es wundert also nicht, dass nun die nächste Generation in den Startlöchern steht. Was jedoch überrascht ist der auf ersten Bildern aus China auf dem Heck zu lesenden Name: Crown Kluger.

Die Bilder stammen vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnik, kurz MIIT, dessen Homologationsprozess jedes Fahrzeug durchlaufen muss, das in der Volksrepublik verkauft werden soll. Dabei fällt vor allem eines auf: der Crown Kluger schaut mit Ausnahme der leicht modifizierten Front exakt so aus wie der neue Highlander. Ob es an der Nase liegt, dass der Crown Kluger mit 5.015 Millimetern den Highlander um vier Zentimeter übertrifft, ist auf Anhieb nicht zu erkennen. Breite und Höhe sind mit 1,93 Metern und 1,75 Metern jedoch exakt gleich. Und auch der Radstand ist auf den Millimeter austauschbar (2.850 mm).

MIIT Der Toyota Crown Kluger ist von hinten nicht vom Highlander zu unterscheiden - mit Ausnahme des Schriftzugs unten links.

Debüt auf der Auto Shanghai

Toyota erhofft sich offenbar auf dem chinesischen Markt mit einem berühmten Limousinen-Modellnamen mehr Aufmerksamkeit – VW hat schließlich aus dem in China beliebten Modellnamen Jetta eine ganze Tochtermarke gemacht. Der Crown befindet sich seit 1955 im Toyota-Portfolio und blickt auf mittlerweile 15 (fünfzehn) Generationen zurück. Den Antriebsstrang soll der Crown Kluger vom Highlander übernehmen. So müsste der fast zwei Tonnen schwere SUV einen 2,5 Liter großen Hybridmotor mit 190 PS beherbergen. Ein offizielles Debüt könnte für den 19. April 2021 auf der Auto Shanghai geplant sein.

Umfrage 12822 Mal abgestimmt Geländewagen oder SUV - Ihre Wahl? Geländewagen – alles andere ist pseudo SUV – ich verlasse die Straße nur zu Fuß mehr lesen

Fazit

Toyota versucht auf dem chinesischen Markt mit einem berühmten Namen zu punkten. Der Name Kluger ist zwar schon 21 Jahre alt, doch könnte sich ein Fahrzeug mit dem 66 Jahre alten Name Crown vielleicht noch besser verkaufen.