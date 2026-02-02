Toyota GR Yaris Aero Performance: Viele Spoiler für reichlich Kohle

Der GR Yaris ist bereits die sportlichste Darreichungsform des japanischen Kleinwagens. Für noch mehr Rennsportfeeling sorgt die neue Ausstattungsvariante "Aero Performance".

Der neue GR Yaris Aero Performance verfügt über sechs spezielle Aerodynamikteile vom Kühlergrill bis zum Heckspoiler, die durch die Optimierung des Luftstroms Fahrstabilität und Kühlung verbessern. Die Modifikationen basieren auf Erfahrungen, die Toyota im Motorsport gewonnen hat.

Neues Aerodynamik-Paket Zum Paket gehört ein neues Entlüftungsgitter in der Aluminium-Motorhaube, das in seiner Form an die Carbon-Motorhaube des GRMN Yaris erinnert. Zusammen mit einem neuen Kühlkanal soll so die im Motorraum entstehende Wärme besser abgeleitet werden. Ein neu gezeichneter Frontspoiler, der sich bereits in der japanischen Super Taikyu Rennserie bewährt hat, reduziert den Auftrieb an der Fahrzeugfront, verbessert die Auftriebsbalance insgesamt und erhöht die Bodenhaftung. Für die aerodynamische Balance sorgt ein großer Flügel am Heck. Der Winkel des Spoilers lässt sich manuell an unterschiedliche Bedingungen anpassen. Er verbessert das Handling bei hohen Geschwindigkeiten und stabilisiert den Kleinwagen beim Bremsen.

Für einen optimierten Luftstrom an der Fahrzeugunterseite sorgt eine neue Unterbodenverkleidung im Bereich vor den Hinterrädern. Neue Luftkanäle an den Kotflügeln zwischen Vorderrädern und Türen leiten die Luft aus den Radkästen nach hinten ab. Dies optimiert das Lenkgefühl bei starkem Bremsen und die Fahrstabilität beim Einlenken in Kurven. Neue Luftkanäle links und rechts am hinteren Stoßfänger verringern den Luftwiderstandsbeiwert, indem sie für einen gleichmäßigeren Luftstrom unter dem Fahrzeug sorgen.

Starker Look zum satten Aufpreis Neben allen aerodynamischen und fahrdynamischen Vorteilen sorgen die neuen Anbauteile auch für eine noch spektakulärere Optik des GR Yaris. Dieser Auftritt hat allerdings auch seinen Preis. Wer beim Aero Performance-Paket bei der Bestellung seinen Haken setzt, wird mit 3.500 Euro Aufpreis zur Kasse gebeten. Als Gesamtfahrzeug kostet ein GR Yaris Aero Performance so wenigstens 51.090 Euro.