Toyota GR86 von Kuhl: Dieser Sportwagen wird höher, statt tiefergelegt

Typische Sportwagen wie der Toyota GR86 sind eigentlich für flaches Terrain gebaut und nicht für unwegsames Gelände oder holprige Straßen. Das japanische Tuninghaus Kuhl Racing sieht das anders und interpretiert die zweite Generation des legendären Sportwagens neu. Der Kuhl Outroad GR86 bekommt mehr Bodenfreiheit und Offroad-Designelemente. Die offizielle Premiere soll auf dem Tokyo Auto Salon 2026 erfolgen.

Grundlage des Umbaus ist ein speziell entwickeltes Fahrwerk, das den GR86 um rund 76 Millimeter anhebt. Optional ergänzt Kuhl ein hydraulisches Liftsystem, das weitere 40 Millimeter ermöglicht. Ziel ist weniger klassischer Geländeeinsatz als vielmehr erhöhte Alltagstauglichkeit auf schlechten Straßen sowie eine robuste Optik, die sich an Rallye- und Safari-Fahrzeugen orientiert.

Markanter Auftritt mit funktionalen Details Entsprechend umfangreich fällt die Karosserieüberarbeitung aus. Zum Outroad-Paket gehören modifizierte Front- und Heckstoßfänger, Seitenschweller, ein Unterfahrschutz sowie verbreiterte Kotflügel. Kuhl kombiniert diese mit 18-Zoll-Rädern und Offroad-Bereifung. Optional sind ein Dachträger, Zusatzscheinwerfer und weitere Anbauteile erhältlich. Trotz der Änderungen bleibt die Grundform des GR86 klar erkennbar.

Serienmotor oder Turbo-Upgrade Antriebseitig setzt Kuhl zunächst auf den serienmäßigen 2,4-Liter-Boxermotor mit 228 PS, der weiterhin ausschließlich die Hinterräder antreibt. Ein Allradantrieb ist nicht vorgesehen. Für Kunden mit höheren Leistungsansprüchen bietet der Tuner jedoch ein Turbokit inklusive ECU-Anpassung, Ölkühler und modifizierter Ölwanne an. Die Leistung steigt damit laut Hersteller auf rund 290 PS.

Preise und Markteinführung Preislich bewegt sich der Umbau auf einem für ein Komplettpaket vergleichsweise moderaten Niveau. In Japan kostet der Outroad-Umbau inklusive Lackierung, Montage und Steuern rund 4,15 Millionen Yen (etwa 23.000 Euro), zuzüglich Basisfahrzeug. Einzelne Komponenten können auch separat bestellt werden.

Der Kuhl Outroad GR86 ist derzeit ausschließlich für den japanischen Markt vorgesehen. Eine Zulassung oder ein offizielles Angebot für Europa ist nicht angekündigt. Damit bleibt das Projekt vorerst ein Nischenfahrzeug, zeigt aber, wie flexibel sich der GR86 abseits klassischer Sportwagenkonzepte interpretieren lässt.