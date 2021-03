Toyota RAV 4 Mountain Rescue Concept Der RAV4 für die Bergrettung

Die Toyota Industries Corporation, in Japan meist mit "TICO" abgekürzt, ist die Keimzelle des weltgrößten Autobauers, der Toyota Motor Corporation. Heute sind beide Unternehmen formell eigenständig, aber eng miteinander verbunden. Unter anderem produziert TICO den RAV4 im Auftrag von Toyota.

Toyota RAV4 Mountain Rescue

Entsprechend zeigt TICO immer wieder mal interessante Konzeptfahrzeuge auf Basis des Toyota RAV4, die zumindest in der jüngeren Vergangenheit eine gewisse Evolution durchgemacht haben. So gab es für die Tokyo Motorshow 2020 das RAV4 Adventure Gear Concept mit reichlich Offroad-Umbauten.

Basierend auf dem damaligen Konzept stellt Toyota Industries jetzt ein neues Concept-Car vor, den RAV4 Mountain Rescue. Das Fahrzeug wendet sich thematisch an Rettungskräfte in unzugänglichen Regionen, die bei jedem Wetter zum Beispiel zur Bergrettung ausrücken müssen. Der höhergelegte und mit großen Offroadreifen (265/65-17) besohlte RAV4 macht optisch auch mit seiner Funktionslackierung einiges her, doch es lohnt sich bei diesem Konzept einmal wirklich, die zahlreichen Details unter die Lupe zu nehmen.

Toyota Industries Ein großes Head-Up-Display weist den Weg.

Klasse gelöst ist zum Beispiel die Ansteckbarkeit von kleinen Würfelmodulen für verschiedene Zwecke (zum Beispiel Außenkamera oder Zusatzbeleuchtung) oder das riesige Head-up-Display, das einem bei Nacht im unwegsamen Gelände einen sicheren Fahrweg in die Windschutzscheibe beamt.

Einiges von dem, was Toyota Industries da am RAV4 zeigt, könnte man sich gut im Zubehörhandel für Geländewagen vorstellen, denn so utopisch-abgehoben wie sonst oft bei Konzeptfahrzeugen ist das alles nicht. Das japanische Publikum bekommt das Konzept jetzt auf einer regionalen SUV-Ausstellung in der Präfektur Toyama, rund 250 Kilometer nordwestlich von Tokio gezeigt. Zuvor hatte TICO das Konzept im Rahmen der virtuell abgehaltenen Tokyo Motor Show präsentiert. In der Bildergalerie zeigen wir die einzelnen Details und erklären die Technik.

Fazit

Abgesehen von der fetzigen Optik sind bei diesem Konzeptauto tatsächlich einmal viele kleine Details interessant, die nicht völlig abgefahren und optisch sehr schön gelöst sind.