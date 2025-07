Toyota Land Cruiser Commercial: Was unterscheidet ihn vom normalen Modell?

Toyota hat kürzlich die Palette der Nutzfahrzeuge um einen neuen Land Cruiser erweitert. Wobei, so neu ist der nicht. Aus der gleichen technischen Basis entstehen zwei klar abgegrenzte Modelle. Zum einen der vollausgestattete Geländewagen für Alltag und Reise, zum anderen der neue Zweisitzer mit großer Ladefläche für den gewerblichen Einsatz. Der eine richtet sich an Komfortorientierte mit Hang zum Abenteuer, der andere an Praktiker mit handfestem Bedarf. Zwei Fahrzeuge, zwei Konzepte – und doch teilen sie sich denselben Antrieb, das gleiche Fahrwerk und ein identisches Chassis. Was also unterscheidet sie wirklich?