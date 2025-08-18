Tuthill Meyers Manx LFG: Allrad-Buggy mit Porsche-Power

Meyers Manx fertigt den legendären Buggy seit Jahren mit verschiedenen Antrieben. Zu haben sind klassische VW-Vierzylinder-Boxer, Dreizylinder-Sternmotoren oder auch ein reiner Elektroantrieb. Jetzt haben sich die Kalifornier mit dem britischen Porsche-Spezialisten Tuthill zusammengetan und den Meyers Manx LFG auf die Räder gestellt. Vorgestellt wurde der neue Extrem-Buggy auf der Monterey Car Week 2025.

Sechszylinder-Boxer und Allradantrieb Mit den bisherigen Buggy-Modellen hat der LFG nicht mehr viel zu tun. Der neue Meyers Manx LFG fällt deutlich größer aus als seine Geschwister und übertrifft diese auch beim Antrieb deutlich. Verbaut wird im Heck ein 3,1 Liter großer Sechszylinder-Boxer, den Tuthill für seine eigenen Porsche-Projekte entwickelt hat. Der luftgekühlte Boxer mit Vierventiltechnik leistet in verschiedenen Tuthill-Modellen um die 350 PS und darf bis zu 11.000 Touren drehen. Im Buggy sollen verschiedene Leistungsvarianten angeboten werden. Geschaltet wird per sequenziellem Sechsgang-Getriebe. Ein Allradantrieb mit drei Sperrdifferenzialen sorgt für ausreichend Traktion unter allen Umständen. Extrem offroadtauglich ist auch das Fahrwerk aufgebaut. An beiden Achsen setzt der LFG auf Stoßdämpfer mit langen Federwegen, hinten sogar doppelt ausgelegt. Die Geländereifen stammen von BF Goodrich.

Wandelbare Karosserie Das weiterhin zweisitzige Chassis des LFG wird komplett aus Kohlefaserlaminat geformt und integriert eine Überrollstruktur. Ein Dachmittelteil mit angeschlagenen Flügeltüren sowie eine feste Abdeckung für das Heck machen aus dem Buggy in wenigen Minuten ein geschlossenes Coupé mit voll klimatisierter Kabine. Das Cockpit präsentiert sich komplett digitalisiert. Die Beleuchtung rundum setzt auf LED-Technik.