VW Atlas Cross Sport GT Concept (2021) SUV-Coupé mit Golf-R-Motor

Wer in den USA Lust auf einen großen VW-SUV hat, der schaut im Händlerprospekt auf den Atlas. Wer Lust auf einen großen und sportlichen VW-SUV hat, der schaut in die Röhre. Bis jetzt – denn VW schiebt der performance-hungrigen SUV-Kundschaft ein schickes Einzelstück ins Blickfeld. Der in Schottland geborene Auto-Nerd und Schrauber Jamie Orr hat den Umbau des Autos durchgeführt, das sein Leben als herkömmlicher VW Atlas Cross Sport begonnen hat.

VW USA Sein Leben hat das GT Concept als normale Atlas-Serienversion begonnen.

Wenn Sie sich schon jetzt grämen, weil es den Atlas Cross Sport nicht bei uns zu kaufen gibt, dann tröstet sie vielleicht die Farbwahl des GT Concept ein wenig. Eisvogelblau gibt es nämlich ganz regulär bei uns, nicht aber in den USA. Ein Patt herrscht beim Motor. Im aufgemotzten Atlas sitzt nämlich der EA888, der sowohl bei uns als auch in Übersee für gewöhnlich den Golf R mit 300 PS befeuert. Exakt diese Leistung stellt er nebst seiner zwei Liter Hubraum nun auch dem etwas größeren Volkswagen zur Verfügung. Dazu gesellt sich im Cross Sport GT Concept der Kühler aus dem Golf R der Vorgängerbaureihe. Die Leistung sortiert ein Siebengang-DSG.

Innen wie außen

Das abgesenkte SUV-Coupé steht auf 22 Zoll großen Abt HR Aerofelgen, umspannt mit Bereifung aus dem Hause Yokohama (Advan Sport 285/35 R22). Ein Gewindefahrwerk sorgt für die geduckte Haltung, hinter den Vorderrädern sitzt eine Acht-Kolben-Bremse von Tarox. Glanzschwarze Akzente ersetzen rundum den serienmäßigen Chrom-Zierrat.

VW USA Vier einzelne Sportsitze von Recaro platziert Jamie Orr im Inneren des aufgemotzten SUV-Coupés.

Auch im Innenraum bestimmt die Kombination aus Schwarz und Eisvogelblau das Bild. Das Atlas Cross Sport GT Concept stattet Jamie Orr mit vier einzelnen Recaro-Sportsitzen aus. Die hinteren Sitze trennt eine Mittelarmlehne, die jener in der ersten Reihe entspricht. Gurte, Schalthebel, Lenkrad, Fußmatten und Sitze tragen jeweils ganz oder teilweise Eisvogelblau. Alle Modifikationen sind laut VW USA vegan – auf das Basisfahrzeug trifft das jedoch nicht zu. Was am Ende bleibt, ist die Frage, ob all diese Modifikationen die Chance auf eine Serienproduktion haben. Darüber allerdings schweigt VW. Der Atlas Cross Sport GT wird seine Karriere zunächst als Showcar bei unterschiedlichen Events in den USA beginnen.

Umfrage 6968 Mal abgestimmt Sollte VW den Atlas Cross Sport auch in Deutschland anbieten? Auf jeden Fall. Neben dem Touareg ist noch Platz für eine Coupé-Variante. Auf keinen Fall. Das VW-Angebot ist jetzt schon viel zu unübersichtlich. mehr lesen

Fazit

Ein noch konsequenter auf Sportlichkeit getrimmtes SUV-Coupé fände sicherlich einige Fans. Nämlich jene, die sich selbst sagen: "Also wenn schon, dann richtig." Der Atlas Cross Sport GT macht ja durchaus was her, nur beim Motor könnte man eventuell nochmal nachjustieren. Schließlich gibt es den herkömmlichen Atlas auch als VR6 mit 3,6 Litern Hubraum und 276 PS – da wären sicher noch ein paar Pferde mehr drin. Nur mal so von wegen "wenn schon, dann richtig".