VW Teramont X Facelift für den China-Atlas

Auf Basis des MQB hat VW weltweit zahlreiche SUV-Modelle am Start. Eines davon ist in China der Teramont X. Der erhält jetzt eine kleine optische Auffrischung.

Der SUV-Boom ist ein globales Phänomen. Entsprechend hat sich Volkswagen auf allen wichtigen Märkten mit zahlreichen SUV-Modellen breit aufgestellt. So auch im wichtigsten Markt China. In Kooperation mit SAIC bereichert der Teramont seit 2019 das dortige Angebot.

Der große China-SUV ist dabei ein Bruder des in den USA verkauften Atlas und basiert ebenfalls auf dem Modularen Querbaukasten. Als Pendant in etwas sportlicherer Aufmachung markiert der Teramont X die China-Ableitung des Atlas Cross Sport. Während Teramont und Atlas bereits 2021 dezent überarbeitet wurden, folgt die Auffrischung für den Teramont X im Sommer 2022. Wie bei kleineren Facelifts üblich beschränken sich die Modifikationen überwiegend auf Änderungen an Front und Heck, wobei insgesamt schwarz gehaltene Elemente den zuvor verbreiteten Chromschmuck verdrängen.

Chrom weg, schwarz rein

In der unveränderten Linienführung der Seitenansicht sind die Fenstereinfassungen, der Einleger in der Schutzleiste, die Dachreling und das Zierelement an den vorderen Türen nun schwarz ausgeführt. Im neuen Kühlergrill reduziert sich der Chromschmuck auf eine einzelne Querlamelle und das erhabene VW-Logo. Der Rest bleibt schwarz. Die LED-Scheinwerfer sind nun horizontal zweigeteilt und mit neuen Tagfahrlichtlinien bestückt. Die Schürze hat VW komplett umgezeichnet. Stilbildend sind ein knochenförmiger schwarzer Einsatz, der links und rechts in große Kühlluftkanäle ausläuft, sowie neuer unterer, schwarzer Lufteinlass, der unter einem trapezförmigen Dach in Wagenfarbe sitzt.

Am Heck fasst das neue Design die beiden vorher getrennten Rückleuchten mit einem Leuchtenband zusammen, das auch die alte Chromspange einkassiert. Auch die Auspuffendrohrblenden im Untergeschoss wechseln von Chrom zu schwarz. Für den Innenraum soll es eine neue Farbpalette geben.

Auf der Antriebsseite ergeben sich nach derzeitiger Infolage keine Änderungen. Basistriebwerk bleibt der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der mit 186 und 220 PS in Kombination mit Vorderradantrieb angeboten wird. Top-Modell ist unverändert der 530 V6, der mit seinem 2,5-Liter-VR6-Benziner 299 PS über ein Siebengang-DSG auf einen 4-Motion-Allradantrieb entlässt. Der VW Teramont X wird nur in China angeboten und entsprechend auch in China bei SAIC gefertigt. Der Marktstart soll im Herbst 2022 erfolgen.

Fazit

VW spendiert seinen sportlicher gezeichneten China-SUV Teramont X eine kleine Modellpflege. Die bringt ein neues design an Front und Heck sowie den Wechsel von Chrom zu schwarz mit. Die MQB-Technik unter dem Blech bleibt unangetastet.