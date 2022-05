VW Touareg „Edition 20” Sondermodelle zum Hammerpreis

Optisch zeichnet sich die Edition 20 durch die neue Lackierung in "Meloe Blue" sowie abgedunkelte Seiten- und Heckscheiben aus. 20 Zoll große und hochglanzpolierte Räder halten mit Breitreifen den Kontakt zur Straße. Des Weiteren zieren die in Kirschrot getönten LED-Rücklichter sowie eine "Edition 20"-Plakette auf der B-Säule den Geburtstags-Touareg. Zusätzlich sind Radläufe und Diffusor in schwarz glänzend lackiert.

VW Touareg Edition 20 in 4 Motorisierungen

Das Interieur ist serienmäßig in Leder ausgeschlagen, Einstiegsleisten mit dem Schriftzug "Edition 20" sowie die Ledersitze mit markanter Rautensteppung und Kontrastnähten in Beige heißen Fahrer und Beifahrer willkommen. Am Armaturenträger, dem Lenkrad und den Türtafeln setzt VW zudem rot-beige Ziernähte ein. Außerdem trägt der Automatikwählhebel in Leder ebenfalls die Editions-Prägung.

VW Die Editionsplakette prangt an der B-Säule.

Der VW Touareg Edition 20 ist in vier Motorisierungen ab sofort bestellbar. Der Einstieg kostet ab 77.530 Euro für den Touareg mit dem 231 PS starken Dreiliter-V6-TDI. Zum Vergleich, das Serienmodell steht ab 66.890 Euro in der Preisliste. Die weiteren Motoren: 3.0 V6-TDI mit 286 PS, 3.0 V6 TSI mit 340 PS sowie der Plug-in-Hybrid V6 TSI mit 381 System-PS. Alle vier Aggregate übertragen ihre Kraft an ein Achtgang-Getriebe mit Allradantrieb. Damit ist es möglich, gebremste Anhänger mit einem Gewicht bis zu 3,5 Tonnen zu ziehen.

Fazit

VW feiert 20 Jahre Touareg und verpasst dem SUV eine spezielle Lackierung, diverse Plaketten, Lederinterieur mit Kontrastnähten und 20 Zoll Felgen. Der Mehrpreis zum Basis-Serienmodell: 10.640 Euro.