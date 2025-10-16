VW Touareg Final Edition: Der Verbrenner sagt servus

Zum Finale nur noch als Sondermodell In sein letztes Produktionsjahr startet der VW Touareg mit dem Sondermodell Final Edition. Das Editionsmodell trägt innen wie außen exklusive Gestaltungselemente. Über alle Ausstattungslinien hinweg ist der Schriftzug "Final Edition" auf die Fenstereinfassung der hinteren Türen gelasert. Dieser findet sich zudem auf den exklusiven Türeinstiegsleisten, der durchleuchteten Armaturenbrettapplikation auf der Beifahrerseite sowie eingeprägt in die Lederoberfläche des Getriebewählhebels. Ab der Ausstattungslinie "Elegance" ist darüber hinaus das mehrfarbige Ambientelicht serienmäßig.

Das Editionsmodell des VW Touareg ist bis Ende März 2026 zu Preisen ab 75.025 Euro bestellbar und wird dann in jeder Ausstattungslinie als "Final Edition" ausgeliefert. Verfügbar sind die Basis-Ausstattung, Elegance, R-Line und das echte R-Modell. Auf der Antriebsseite stehen der 340 PS starke Dreiliter-V6-Turbobenziner, der Dreiliter-V6-Turbodiesel in den Leistungsstufen 231 und 286 PS sowie Dreiliter-V6-E-Hybrid-Benziner mit 381 und 462 PS zur Wahl.

