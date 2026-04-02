Warum der Hyundai Exter auch was für Europa wäre

Der Hyundai Exter bleibt auch nach dem Facelift ein Fahrzeug, das auf kompakte Abmessungen setzt. Mit einer Länge von 3,83 Metern, einer Breite von 1,72 Metern und einer Höhe von 1,64 Metern ist er ideal für den urbanen Raum. Der Radstand von 2.450 Millimetern sorgt für ein überraschend großzügiges Platzangebot im Innenraum.

Die Motorenpalette umfasst zwei 1,2-Liter-Vierzylinder. Der Benziner leistet 83 PS und bietet ein Drehmoment von 114 Nm. Alternativ gibt es eine bivalente Version, die sowohl mit Benzin als auch mit Erdgas betrieben werden kann. Im Gasbetrieb sinkt die Leistung auf 69 PS und 95 Nm. Beide Varianten sind mit einer manuellen Fünfgang-Schaltung erhältlich, während der Benziner zusätzlich mit einer Automatik kombiniert werden kann. Der Antrieb erfolgt stets über die Vorderräder.

Design-Updates und neue Features Das Facelift bringt zahlreiche optische und funktionale Neuerungen mit sich. Der Frontstoßfänger und der Kühlergrill wurden neu gestaltet, wobei der Modellname nun prominent zwischen den Scheinwerfern platziert ist. Auch die Heckklappe und die C-Säulen-Verkleidungen wurden überarbeitet. Neue Designs für die 15-Zoll-Leichtmetallfelgen runden das äußere Erscheinungsbild ab.

Im Innenraum setzt Hyundai auf eine zweifarbige Gestaltung und hochwertige Materialien. Neu sind unter anderem ein Lenkrad im frischen Design, Applikationen im Carbon-Look und eine klappbare Fahrerarmstütze. Technologisch überzeugt der Exter mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto sowie einer Dashcam und einem USB-C-Anschluss im Fond. Over-the-Air-Updates für die Fahrzeugsoftware sind ebenfalls möglich.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Eine Klasse für sich In Indien startet der Hyundai Exter zu einem Preis von umgerechnet rund 5.400 Euro für die Benziner-Variante mit Handschaltung. Die Automatik-Version kostet etwa 6.400 Euro, während die bivalente Variante ab 6.500 Euro erhältlich ist. Diese Preise sind im europäischen Kontext nahezu unschlagbar und könnten den Exter zu einer attraktiven Option für preisbewusste Käufer machen.

Chancen für den europäischen Markt Obwohl der Exter primär für den indischen Markt entwickelt wurde, könnten seine kompakten Maße und die erschwinglichen Preise auch in Europa Anklang finden. Besonders in urbanen Gebieten, wo Platz und Kosten eine große Rolle spielen, könnte der Exter eine Marktlücke füllen. Allerdings müssten Anpassungen an europäische Sicherheits- und Emissionsstandards vorgenommen werden, was die Kosten erhöhen könnte.

Der Hyundai Exter zeigt, dass erschwingliche Fahrzeuge nicht auf moderne Technik und ansprechendes Design verzichten müssen. Mit seinem Facelift setzt Hyundai neue Maßstäbe im Segment der kompakten Crossover-SUVs. Ob der Exter auch in Europa Fuß fassen kann, bleibt abzuwarten, doch das Potenzial ist zweifellos vorhanden.