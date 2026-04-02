Dacia Striker vs. Bigster: Vergleich der neuen Dacia-Modelle

Der Dacia Striker und der Bigster unterscheiden sich deutlich in ihrer Bauweise und Zielgruppe. Der Striker, mit einer Länge von 4,62 Metern, übertrifft den Bigster leicht, der 4,57 Meter misst. Während der Bigster mit seiner aufrechten Karosserie als klassisches SUV erkennbar ist, verfolgt der Striker ein Crossover-Konzept mit flacher Dachlinie und gestreckter Silhouette. Beide Modelle bieten großzügigen Innenraum, jedoch punktet der Bigster mit einem Kofferraumvolumen von 667 Litern, während der Striker mit über 500 Litern erwartet wird.

Ausstattung und Technik In puncto Ausstattung orientiert sich der Striker stark am Bigster, bietet jedoch einige zusätzliche Features. Beide Modelle verfügen über moderne Infotainmentsysteme mit Touchscreen und Smartphone-Integration. Der Striker hebt sich durch Optionen wie ein Panorama-Glasdach und elektrisch verstellbare Sitze ab. Der Bigster bleibt seiner Linie treu und setzt auf praktische Bedienelemente wie physische Tasten für die Klimasteuerung.

Antriebe und Fahrleistungen Beide Modelle nutzen die CMF-B-Plattform der Renault-Gruppe und bieten ähnliche Antriebsoptionen. Der Striker wird mit einem 155-PS-Hybridantrieb eingeführt, der bis zu 60 % des WLTP-Zyklus elektrisch fahren kann. Ergänzt wird das Angebot durch Mildhybrid-Benziner und eine LPG-Variante. Der Bigster bietet ebenfalls diese Antriebe, jedoch könnte der Striker durch seine aerodynamische Bauweise effizienter sein.

Marktstart und Preise Der Bigster ist bereits ab 23.990 Euro erhältlich und gehört zu den günstigsten Modellen im C-SUV-Segment. Der Striker wird Ende 2026 auf den Markt kommen und voraussichtlich knapp unter 25.000 Euro starten. Damit bietet er eine preiswerte Alternative für Kunden, die ein elegantes Fahrzeug mit viel Platz suchen.