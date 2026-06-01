Hybrid-SUV mit LPG-Antrieb: Neuer Dacia Duster Hybrid-G 150

Der neue Hybrid-G 150 im Dacia Duster kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem an der Vorderachse und einem zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse. Die Systemleistung beträgt insgesamt 154 PS (113 kW), wobei der Verbrennungsmotor ein maximales Drehmoment von 230 Nm liefert. Der Elektromotor, der über eine kompakte Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird, bringt weitere 31 PS (23 kW) ins Spiel. Diese Konfiguration ermöglicht es dem Fahrzeug, bis zu 60 Prozent seiner Fahrzeit im Stadtverkehr rein elektrisch zu bewältigen.

Ein besonderes Highlight ist das Zweiganggetriebe des Elektromotors an der Hinterachse. Im ersten Gang wird ein hohes Drehmoment für Geländefahrten bereitgestellt, während der zweite Gang für Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h optimiert ist. Diese technische Lösung verbessert nicht nur die Geländetauglichkeit, sondern sorgt auch für einen effizienteren Betrieb auf der Straße.

LPG-Bi-Fuel: Kosteneffizienz und Umweltvorteile Neben Benzin kann der Hybrid-G 150 auch mit Autogas (LPG) betrieben werden. Dies senkt die Betriebskosten erheblich, da LPG in vielen europäischen Ländern deutlich günstiger ist als Benzin. In Frankreich liegt der Preis für Autogas beispielsweise bei etwa 0,97 Euro pro Liter (Stand: September 2025). Im Vergleich zum reinen Benzinbetrieb reduziert sich der Kraftstoffverbrauch um etwa 30 Prozent, während die CO₂-Emissionen um bis zu 20 g/km sinken.

Mit zwei separaten Tanks – einem für Benzin und einem für LPG – erreicht der Duster eine beeindruckende Gesamtreichweite von bis zu 1.500 Kilometern im WLTP-Zyklus. Dies macht ihn besonders attraktiv für Langstreckenfahrer und Nutzer in ländlichen Regionen.

Allradantrieb mit sechs Fahrmodi Der serienmäßige Allradantrieb des Hybrid-G 150 bietet sechs wählbare Fahrmodi, darunter Auto, Eco, Snow und Mud/Sand. Diese Modi optimieren die Traktion und Leistung je nach Untergrund und Wetterbedingungen. Ein spezieller Lock-Modus ermöglicht zudem Geländefahrten bei niedrigen Geschwindigkeiten, während die Hill Descent Control kontrollierte Abfahrten zwischen drei und 30 km/h gewährleistet.

Die entkoppelbare Hinterachse trägt zusätzlich zur Effizienz bei, indem sie den Reibungsverlust im Straßenbetrieb minimiert. Dies ist besonders bei konstanten Autobahngeschwindigkeiten von Vorteil.

Marktchancen und Zielgruppen Der Dacia Duster Hybrid-G 150 richtet sich vor allem an preisbewusste Käufer, die ein robustes Fahrzeug mit moderner Technik suchen. Besonders Gewerbekunden wie Kommunen oder Handwerksbetriebe könnten von den niedrigen Betriebskosten und der hohen Vielseitigkeit profitieren. Auch Outdoor-Enthusiasten dürften die Kombination aus kompakten Abmessungen, Allradantrieb und LPG-Technik schätzen.

In Frankreich wird das Modell bereits als Nutzfahrzeug zugelassen, was steuerliche Vorteile mit sich bringt. Für den deutschen Markt wäre eine ähnliche Homologation wünschenswert, um Gewerbekunden zusätzliche Anreize zu bieten.