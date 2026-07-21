Wilde Aero-Parts und 2.000 PS: Wer will denn da auf Rekord-Fahrt gehen?

Der Erlkönig basiert erkennbar auf dem bekannten SU7 Ultra, unterscheidet sich aber in mehreren Punkten von der bisherigen Serienversion. Die Änderungen konzentrieren sich vor allem auf die Aerodynamik und sprechen dafür, dass Xiaomi die Performance auf der Rennstrecke weiter steigern möchte.

Deutlich größere Aerodynamikbauteile An der Front fallen deutlich größere Flaps auf als beim bisherigen SU7 Ultra. Sie sollen den Luftstrom gezielter um das Fahrzeug führen und den Anpressdruck an der Vorderachse erhöhen. Neu sind außerdem Entlüftungen hinter den vorderen Radhäusern sowie zwei große Luftauslässe auf der Fronthaube. Diese entsprechen weitgehend den Lösungen, die Xiaomi bereits beim früheren SU7-Ultra-Konzeptfahrzeug gezeigt hatte.

Noch auffälliger präsentiert sich das Heck. Dort erhält der Prototyp einen erheblich größeren Diffusor mit ausgeprägten Finnen sowie einen deutlich gewachsenen Heckflügel. Beide Bauteile sind darauf ausgelegt, den Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten zu erhöhen und die Fahrstabilität auf der Rennstrecke weiter zu verbessern.

Leistung bleibt vorerst offen Zu den technischen Änderungen gibt es bisher keine Angaben. Deshalb ist offen, ob sich die Überarbeitung ausschließlich auf die Aerodynamik beschränkt oder auch den elektrischen Antrieb umfasst.

Insider signalisieren, dass Xiaomi auch die Leistung nochmals erhöhen könnte. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht. Der aktuelle SU7 Ultra leistet bereits 1.527 PS und zählt damit zu den leistungsstärksten Serien-Elektroautos. Ob die neue Variante die Marke von 2.000 PS überschreiten wird, bleibt abzuwarten.

Erprobung auf der Nordschleife Dass Xiaomi den Prototyp auf der Nürburgring-Nordschleife testet, überrascht nicht. Die Strecke dient dem Hersteller seit längerer Zeit zur Erprobung seiner Hochleistungsmodelle.

Der bisherige SU7 Ultra erreichte dort eine offiziell gemessene Rundenzeit von 7:04,957 Minuten. Den aktuellen Rekord für elektrische Oberklassefahrzeuge hält allerdings wieder der Porsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket, der die Nordschleife am 7.5.2026 in 6:55,533 Minuten absolvierte.

Ob Xiaomi die Extreme-Version tatsächlich in Serie produziert oder lediglich als Kleinserie plant, ist unklar. Auch zu einer möglichen Präsentation oder einem Marktstart gibt es bisher keine offiziellen Angaben.