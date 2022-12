Anzeige Service-Vielfalt bei Autohero Gebrauchtwagen kaufen im Online-Shop

Autohero, der Online-Shop für Gebrauchtwagen, hat seinen Kundenservice mit der neuen Option auf Zahlung bei Übergabe erweitert. Kunden können den digitalen Gebrauchtwagen-Anbieter zudem exklusiv im Pop-up Store in Berlin besuchen, der in der Adventszeit besondere Erlebnisse bereithält.

DER ONLINE-KAUF eines Gebrauchtwagens wird Kunden bei Autohero so einfach wie möglich gemacht. Aus diesem Grund erweitert der führende Online-Shop für Gebrauchtwagen auch die Optionen beim Fahrzeugkauf ständig. Dazu gehört zum Beispiel die neue Option Pay on Delivery, die Bezahlung des Wunsch-Gebrauchten direkt bei der Lieferung. So kann der neue Gebrauchte bei der Übergabe noch einmal persönlich geprüft werden. Die Bezahlung erfolgt dann direkt im Anschluss per Echtzeitüberweisung über eine Banking-App.

WIE BEI ALLEN Zahlungsarten bei Autohero ist hierbei die Inzahlungnahme des alten Fahrzeugs möglich, bei der im Vorfeld über eine bequeme Online-Wertermittlung der Ankaufspreis vereinbart und direkt mit dem Einkaufswert des neuen Fahrzeugs auf Autohero verrechnet wird, transparent und separat ausgewiesen auf der finalen Rechnung.

STATT DER NEUEN Bezahl-Option bei Übergabe kann der Kaufbetrag auch bequem per Banküberweisung vor der Auslieferung beglichen werden. Natürlich stehen außerdem verschiedene Finanzierungsangebote wie eine Voll- oder Teilfinanzierung zur Verfügung.

Auto1 Group Im Pop-Up Store in der Mall of Berlin Autohero persönlich kennenlernen.

DIE LIEFERUNG ZUM Kunden ist eines der Erfolgsrezepte von Autohero. Das im Internet bei Autohero ausgewählte Modell wird wahlweise direkt bis vor die Haustür des Kunden oder an einen der zahlreichen bundesweiten Abholstandorte geliefert. Im Zuge der Lieferung kann dann auch der bisherige Pkw für die Inzahlungnahme direkt übergeben werden. Alle Fahrzeuge stammen aus dem eigenen Bestand von Autohero, dessen Sortiment regelmäßig erweitert wird und derzeit mehrere Tausend Gebrauchtwagen umfasst. In den firmeneigenen Gebrauchtwagen-Produktionszentren von Autohero wird jedes Fahrzeug anhand eines 420-Punkteplans sorgfältig geprüft und aufbereitet, garantiert mit dem Autohero Qualitätsstandard.

KÄUFER PROFITIEREN SOWOHL von der Transparenz, mit der das Unternehmen den gesamten Autokauf-Prozess abbildet, als auch von einer lückenlosen Präsentation der Fahrzeuge. Der PKW-Bestand von Autohero umfasst Gebrauchtwagen aller gängigen Hersteller und Modelle – die Auswahl ist dank freier Markenwahl besonders groß. Durch verschiedene Bildergalerien mit separater und transparenter Ausweisung aller Gebrauchsspuren ist der Online-Einkauf maximal anschaulich gestaltet. Virtuell Probesitzen lässt sich dank detaillierter 360-Grad-Aufnahmen, die den Innenraum des Gebrauchten digital erlebbar machen. Neben einer einjährigen Garantie inklusive TÜV von mindestens 12 Monaten, erhalten Käufer auch eine 21-tägige Geldzurück-Garantie auf jeden Gebrauchtwagen. Somit haben Kunden bis zu drei Wochen Zeit, ihren neuen PKW ausführlich kennenzulernen.

IM STADTBEZIRK Berlin-Mitte können Kunden seit dem Sommer 2022 auch vor Ort erleben, wie unkompliziert der Gebrauchtwagenkauf mit Autohero ist. Mit dem speziellen, modernen Charakter des Pop-up-Stores in der Mall of Berlin wird es Kunden ermöglicht, sich von den Autohero Spezialisten unverbindlich bei einer Tasse Kaffee über alle Aspekte rund um das Thema Online-Gebrauchtwagenkauf zu informieren, den persönlichen Traumwagen zu finden oder vor Ort kostenlos ein unverbindliches Inzahlungnahme-Angebot zu erhalten. In der Adventszeit gibt es dort außerdem eine Carrera Bahn im Winter Wonderland Look zu bewundern und alle Besucher haben die Chance auf exklusive Gewinne an jedem Adventssonntag.