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Gebrauchtwagen

Audi Q8 im Gebrauchtwagencheck: Hier liegen die Problemzonen des SUV

Gebrauchtwagencheck Audi Q8
Der ist nicht so teuer wie er aussieht

Hoher Wertverlust ist bei vielen Premiumautos ganz normal. Macht das den edlen Audi Q8 für Gebrauchtwagenkäufer erschwinglich, oder gibt es im Alter teure Probleme?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.05.2026
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Gebrauchtwagencheck Audi Q8
Foto: Sven Krieger

Ein dickes Ding. SUV liegen weiter im Trend. Warum also nicht statt eines neuen Q5 einen gebrauchten Audi Q8 nehmen? Der hat den gröbsten Wertverlust bereits hinter sich und verspricht noch ein langes Leben im Luxus. Zu Recht? Wo beginnen Traumwagen, wo endet die Vernunft? Diese philosophische Frage stellen sich vermutlich viele Kaufinteressenten. Erst recht, seit die Neuwagenpreise den Reallöhnen immer mehr enteilen. Da auch Alkohol, Schokolade, Zucker oder andere Spaßmacher immer teurer werden und zur Askese anhalten, kann man sich doch stattdessen ein wenig automobilen Luxus leisten. Der Audi Q8 gehört unbedingt in diese Kategorie, schließlich bedeutet Luxus immer auch etwas Unvernunft – beim Q8 bezahlt man beispielsweise mehr Geld für weniger ...

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