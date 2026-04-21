Die teuren Spritpreise bringen einige gerade dazu, mit gespitztem Bleistift gebrauchte E-Autos nachzurechnen. Mit einem ID.3 könnte die Rechnung aufgehen. Der VW ID.3 hat eine bemerkenswerte Wandlung vollzogen, vom voreilig auf den Markt geworfenen Hoffnungsträger zum soliden und vor allem bezahlbaren Gebrauchtwagen-Tipp. Die Kombination aus einem riesigen Angebot am Markt, einer bewiesenen Langlebigkeit der Batterietechnik und den mittlerweile behobenen Software-Problemen macht ihn zu einer der klügsten Entscheidungen für alle, die den Umstieg in die Elektromobilität wagen wollen, ohne dabei ein finanzielles Risiko einzugehen. Besonders für Pendler, die bisher den Diesel als alternativlos ansahen, bietet der ID.3 eine Betriebskostenrechnung, die am Ende des Jahres ein deutliches Plus hinterlässt. Man kauft hier kein perfektes Auto, aber ein sehr ehrliches, das seine Schwächen im Laufe der Zeit durch Updates und Modellpflege weitgehend abgelegt hat. Wer beim Kauf auf einen dokumentierten Batteriezustand achtet und sich nicht von den frühen Berichten über Software-Hänger abschrecken lässt, bekommt ein Fahrzeug, das in Sachen Raumökonomie und Fahrkomfort noch lange Zeit ganz vorn mitspielen wird. Der ID.3 ist vielleicht nicht der emotionale Überflieger, den manche erwartet haben, aber er ist auf dem besten Weg, genau das zu werden, was der Golf über Jahrzehnte war: das vernünftigste Auto seiner Klasse.