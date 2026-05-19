Die Stärken und Schwächen des Golf 8 in der Gebrauchtwagenkaufberatung

Der VW Golf war immer ein Auto, auf das sich alle einigen konnten. Klassenlos stand er vor dem Gymnasium oder vor der Villa. Er setzte als Diesel-Spardose in den Siebzigern Maßstäbe und etablierte sich gleichzeitig als schneller Reisewagen – Stichwort GTI. Weitere Meilensteine folgten: GTD, G60, VR6, TDI – die Liste ist lang. Nicht immer war der Golf der Erste, aber meistens der Beste. Auch in den Verkaufszahlen, abgesehen vom Frühjahr 1992. Da hatte der Golf III noch Anlaufprobleme und musste von Januar bis März dem Opel Astra den Vortritt lassen. Ansonsten stand der Golf immer an der Spitze.