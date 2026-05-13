Neue HU-Regeln der EU: Wo es im Alltag richtig haken kann

Die geplante Regel "offener Rückruf = keine Plakette" trifft Autofahrer ausgerechnet dort, wo sie Verlässlichkeit brauchen: bei festen HU-Terminen. Meldet ein Hersteller einen Rückruf wenige Stunden vor dem Termin, kippt die Lage schlagartig – selbst wenn das Auto technisch unauffällig fährt. Dazu kommt ein praktisches Nadelöhr: Viele Rückrufe hängen an Teilen und Werkstattkapazitäten. Wer den Rückruf nicht sofort erledigt, riskiert Zusatzfahrten, neue Vorführgebühren und im schlechtesten Fall Stillstand, obwohl der Halter nichts "verschleppt" hat.

Wer muss ständig prüfen – Fahrer oder System? Mit der Rückruf-Sperre wächst der Druck, jederzeit "up to date" zu bleiben. Nur: Rückrufe laufen über unterschiedliche Kanäle (Brief, App, Herstellerportal, Behördenlisten) und erreichen nicht jeden gleich schnell – gerade bei Halterwechseln, Importfahrzeugen oder unklaren Datenständen. Entscheidend wird deshalb, wie die Prüforganisationen den Check organisatorisch lösen: Liefert der Prüfer künftig verbindlich den Datenbank-Abgleich und eine klare Information "Rückruf offen", oder erwartet das System Vorarbeit vom Halter? Ohne saubere Prozesse drohen Streitfälle – und am Ende steht wieder der Kunde am Schalter.

Auslands-HU: Praktisch für Urlauber, heikel für den Markt Die geplante Möglichkeit, eine HU in einem anderen EU-Land zu erledigen, hilft Menschen, die länger im Ausland bleiben. Gleichzeitig öffnet sie die Tür für neue Nebenwirkungen: Prüfungen laufen heute je nach Land unterschiedlich streng – zumindest nehmen viele Autofahrer das so wahr. Sobald Preise und Prüftiefe auseinanderdriften, entsteht ein Anreiz zum Ausweichen, besonders in Grenzregionen. Dann entscheidet nicht nur Technik über die Plakette, sondern auch der Weg zum günstigeren oder "einfacheren" Anbieter. Oder ein Auto fällt in einem Land durch die Prüfung und der Halter versucht es im nächsten Land – das alles kann das Sicherheitsziel verwässern.

Mehr Elektronik-Checks: Mehr Sicherheit – und mehr Rechnung? Wenn Prüfer Assistenzsysteme, Airbags und weitere elektronische Funktionen stärker prüfen, steigt die Komplexität der HU. Das kostet Zeit, verlangt aktuelle Diagnosewege und erhöht den Aufwand in den Prüfstellen. Für Autofahrer kann das Wartezeiten und höhere Gebühren bedeuten – selbst ohne Defekt. Zusätzlich wachsen die Grauzonen: Nachrüstungen, Codierungen oder Software-Updates können Fehlerbilder erzeugen, die niemand mit einem Blick beurteilt.

TÜV Süd HU-Prüfer bei der Arbeit: Bei modernen Autos umfasst die Prüfung künftig auch die Assistenzsysteme.

Abgas-Extras nach Land: Der Flickenteppich bleibt Bei NOx- und Partikelmessungen sollen Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Damit drohen unterschiedliche Hürden innerhalb der EU – mit Folgen für Halter, die im Ausland prüfen lassen, und für den Gebrauchtwagenmarkt. Was in Land A als unkritisch gilt, kann in Land B schon zu Nachprüfungen führen.