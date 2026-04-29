Kombi-Gebrauchtkauf: Mit Mazda 6 und Škoda Octavia Preis und Leistung ausreizen.

Rollt man heute über die Straßen, könnte man fast meinen, die klassische Kombi-Silhouette sei vom Aussterben bedroht, wo doch vielerorts ein SUV oder Crossover neben dem anderen zu sehen ist. Kühle Rechner und jene, die sich nicht unmittelbar von Modetrends erreichen lassen, kaufen Kombis. Und zwar genau die Kombis, die den Alltag von Familien, Außendienstlern und Langstrecken-Enthusiasten seit Jahren klaglos schultern. In diesem Vergleich blicken wir auf zwei absolute Schwergewichte der Vernunft, die unterschiedlicher kaum sein könnten und sich doch in ihrem Ziel einig sind: Ein Maximum an Nutzwert für ein Minimum an Kopfschmerz zu liefern – und das zum konkurrenzlosen Preis. Auf der einen Seite steht der Mazda 6, ein Auto, das sich wie ein ...