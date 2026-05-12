Diese E-Autos gibt's gebraucht bis 15.000 Euro

Jeder, der sich schon mal mit dem Kauf einer neuen Waschmaschine auseinandergesetzt hat, kennt die Qual der Wahl: Alle Optionen sehen ähnlich aus, kosten das Gleiche, kommen aber von ganz verschiedenen Herstellern und bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile. Bei Autos – zumindest bei Verbrennern – erschien diese Herausforderung für viele etwas leichter, schließlich kennt man ja über die Jahre die typischen Eigenarten und weiß, was einen Fiat vom Ferrari unterscheidet. Geht es um Elektroautos, tun sich auch Kenner manchmal schwer. Hier ist der Akku wichtiger als der Motor, und zwischen einzelnen Baujahren und Generationen lauern oft enorme Unterschiede. Heute wollen wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen und Ihnen anhand der aktuell verfügbaren ...