Benzin selbst herstellen: Warum das keine gute Idee ist

Die Preise an der Zapfsäule steigen – spart man also Geld, wenn man Benzin selbst herstellt? Theoretisch gibt es mehrere Wege, benzinähnliche Kraftstoffe zu erzeugen. In der Praxis scheitert die Eigenproduktion jedoch an Technik, Sicherheit, rechtlichen Hürden und den Kosten.

Benzin ist kein einzelner Stoff Benzin ist kein einzelner chemischer Stoff. Handelsübliches Motorbenzin besteht aus einem komplexen Gemisch von mehreren hundert verschiedenen Kohlenwasserstoffen. Typisch sind Moleküle mit fünf bis zehn Kohlenstoffatomen (C5 bis C10). Dazu gehören unter anderem Alkane, Isoalkane, Aromaten und Olefine. Damit ein Kraftstoff im Auto zuverlässig funktioniert, müssen zahlreiche Eigenschaften exakt definiert sein. Dazu zählen unter anderem:

Oktanzahl (Maß für die Klopffestigkeit)

Dampfdruck (beschreibt, wie leicht ein Kraftstoff verdampft)

Siedeverhalten (bei welchen Temperaturen die verschiedenen Bestandteile des Kraftstoffs verdampfen)

Schwefelgehalt (Schwefel verschlechtert Abgaswerte)

Anteil bestimmter Kohlenwasserstoffe (beeinflusst Leistung, Klopffestigkeit und Emissionen) In Europa ist in der Norm DIN EN 228 festgelegt, welche Eigenschaften handelsüblicher Ottokraftstoff erfüllen muss. Erst durch aufwendige Raffinerieprozesse und Additive entsteht ein Kraftstoff, der in modernen Motoren sicher funktioniert.

Rohöl für Privatpersonen kaum zu bekommen Selbst wenn jemand Benzin selbst herstellen wollte, stünde er schnell vor dem Problem: Woher den Rohstoff nehmen?

Rohöl ist kein Einzelhandelsprodukt. Der Handel erfolgt zwischen Förderunternehmen, Händlern und Raffinerien meist in großen Mengen – typischerweise in Tankladungen oder ganzen Schiffslieferungen. Ein Barrel Rohöl entspricht rund 159 Litern. Schon kleine Lieferungen bewegen sich daher schnell in Größenordnungen, die für Privatpersonen weder praktikabel noch rechtlich einfach zu lagern sind. Wer kleinste Mengen für Schulungs- und Anschauungszwecke braucht, muss lange suchen und bekommt vielleicht von einem Ölförder-Unternehmen einen Liter.

Und dieser Liter ist alles andere als ungefährlich: Aus der klebrigen Masse entweichen permanent übelriechende und hochgiftige Schwefelverbindungen. Funfact: Dazu gehören Mercaptane – die kommen auch im Drüsensekret von Stinktieren vor. Zudem herrschen bei Erdöl Brand- und Explosionsgefahr. Als die Bloomberg-Finanzjournalistin Tracy Alloway 2015 versuchte, physisches Rohöl zu kaufen, warnte sie ein Händler: "Kaufen Sie kein Fass Öl. Es wird Sie töten."

Hinzu kommt: Für das Rohöl wäre dann eine aufwendige Verarbeitung in einer Raffinerie nötig.

Warum Benzin so viel Energie enthält Benzin zählt zu den energiereichsten flüssigen Energieträgern. Ein Liter Benzin enthält etwa 8,5 bis 9 Kilowattstunden Energie. Das liegt an den Kohlenwasserstoffen im Kraftstoff: Beim Verbrennen setzen ihre Moleküle viel chemische Energie frei. Gleichzeitig bleibt Benzin leicht transportierbar und schnell tankbar – ein zentraler Grund für den Erfolg des Verbrennungsmotors. Raffinerien sind komplexe Chemiewerke Raffinerien verarbeiten Rohöl in mehreren Schritten. Zunächst trennt eine fraktionierte Destillation die verschiedenen Bestandteile nach ihren Siedepunkten.

Danach folgen weitere Verfahren, etwa:

katalytisches Cracken (Aufspaltung langer Kohlenwasserstoffketten in kürzere Moleküle)

Reforming (Umbau der Kohlenwasserstoffe zur Erhöhung der Oktanzahl)

Entschwefelung

Mischung und Additivierung (verbessern Klopffestigkeit, Motorsauberkeit, Korrosionsschutz und Lagerstabilität) Erst durch diese Kombination entsteht Benzin mit den geforderten Eigenschaften. Selbst sogenannte kleine Raffinerien kosten häufig mehrere hundert Millionen bis mehr als eine Milliarde Euro – nicht zuletzt wegen strenger Sicherheits- und Umweltauflagen.

Warum Raffinerien oft Milliarden kosten Ölraffinerien gehören zu den komplexesten Industrieanlagen überhaupt. Kilometerlange Rohrleitungen, zahlreiche Prozessanlagen, und tausende Sensoren müssen präzise zusammenspielen – oft bei Temperaturen von mehreren 100 Grad Celsius und hohem Druck. Da viele Stoffe leicht entzündlich sind, gibt es aufwendige und somit extrem teure Sicherheitsvorkehrungen wie Explosionsschutz, Gasdetektoren und automatische Notabschaltungen. Pyrolyse von Kunststoffen Eine häufig genannte Methode zur privaten Kraftstoffproduktion ist die Pyrolyse von Kunststoffen. Dabei erhitzt eine Pyrolyseanlage Plastikabfälle unter Sauerstoffausschluss auf etwa 350 bis 500 Grad Celsius. Die entstehenden Gase kondensieren anschließend zu einem ölähnlichen Gemisch aus Kohlenwasserstoffen.

Das Problem: Auch dieses sogenannte Pyrolyseöl ist kein fertiger Kraftstoff. Es enthält viele unterschiedliche Stoffe, darunter auch problematische Verbindungen. Um daraus benzinähnliche Produkte zu gewinnen, wären weitere industrielle Raffinerieprozesse nötig. Zudem entstehen bei solchen Verfahren giftige und teilweise krebserregende Gase.

Amazon / Patrick Lang Wer privat rechtlich sicher normgerechtes Benzin herstellen möchte, kann die Idee gleich wieder vergessen: Das Unterfangen wäre äußerst gefährlich, die Umsetzung extrem aufwendig und die rechtlichen Hürden sind hoch.

Synthetische Kraftstoffe Eine weitere Möglichkeit wäre die Herstellung synthetischer Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels. Dabei wird zunächst durch Elektrolyse Wasserstoff erzeugt. Dieser reagiert anschließend mit CO₂ zu Synthesegas, aus dem über die Fischer-Tropsch-Synthese flüssige Kohlenwasserstoffe entstehen.

Solche Anlagen benötigen jedoch enorme Energiemengen und komplexe Industrieanlagen. Die Investitionen liegen meist im Bereich von Millionen bis Milliarden Euro. Für den privaten Einsatz ist dieses Verfahren deshalb praktisch ausgeschlossen.

Fischer-Tropsch-Synthese Bei der Fischer-Tropsch-Synthese entstehen flüssige Kraftstoffe aus einem Gasgemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Unter hohem Druck, Temperaturen von etwa 200 bis 350 Grad Celsius und mit Katalysatoren bilden sich daraus lange Kohlenwasserstoffketten – die Basis für synthetisches Benzin oder synthetischen Diesel. Das Verfahren haben 1925 die Chemiker Franz Fischer und Hans Tropsch entwickelt. Es gilt als technisch bewährt, gilt aber wegen des hohen Energie- und Anlagen-Aufwands selbst für große Unternehmen als teuer. Heizöl als scheinbare Alternative zu Rohöl Wäre Heizöl als chemischer Ausgangsstoff eine Alternative zu Rohöl? Chemisch liegt Heizöl tatsächlich näher am Kraftstoffbereich als viele andere Ölprodukte. Trotzdem ist der Weg zum Benzin sehr aufwendig. Wie beim Rohöl ist auch hier eine Aufspaltung der langen Kohlenwasserstoffketten nötig – etwa durch katalytisches Cracken bei hohen Temperaturen und mit speziellen Katalysatoren. Diese Prozesse gehören zur klassischen Raffinerietechnik und lassen sich im privaten Umfeld kaum umsetzen.

Hohe Sicherheitsrisiken Ein weiteres Problem ist die Sicherheit. Benzindämpfe bilden mit Luft leicht explosive Gemische. Der Explosionsbereich liegt ungefähr zwischen 1,4 und 7,6 Prozent Benzindampf in Luft. Schon kleine Mengen Kraftstoffdampf können daher gefährliche Situationen verursachen.

Hinzu kommen mögliche Giftstoffe, die bei chemischen Prozessen entstehen können. Ohne professionelle Anlagen und Sicherheitsmaßnahmen besteht also ein erhebliches Risiko für Brände, Explosionen und gesundheitsschädliche Dämpfe.

Aral Der Kauf von Benzin an der Tankstelle ist viel günstiger als eine selbst theoretisch kaum mögliche eigene Herstellung des Kraftstoffs.

Auch rechtlich problematisch Neben Technik und Sicherheit spielt auch das Steuerrecht eine Rolle. Kraftstoffe unterliegen in Deutschland der Energiesteuer. Wer Kraftstoff herstellt und nutzt, muss dies grundsätzlich anmelden und versteuern. Ohne entsprechende Anmeldung kann die Nutzung selbst produzierter Treibstoffe steuerrechtliche Konsequenzen haben.

Darüber hinaus ist auch die Beachtung von Umwelt-, Chemikalien- und Immissionsschutzvorschriften wichtig – die rechtlichen Hürden für eine Benzinproduktion sind von Privatpersonen mit vertretbarem Aufwand kaum zu meistern.