Umweltminister Schneider zur E-Auto-Förderung: Anschaffungskosten sind entscheidend

Das war mein ganzer Stolz. Den hat meine Mutter erst nach der Wende gekauft. Zu DDR-Zeiten hätten wir gar nicht das Geld dafür gehabt. Man musste damals sehr lange auf so ein Auto warten. Es gab sogar für Führerscheine lange Wartelisten. Darum habe ich mich schon mit 13 oder 14 angemeldet. Als ich 18 wurde, hat meine Mutter mir den Wartburg quasi geschenkt. Das war ein großes Freiheitsgefühl.
Die Regelung ist gut, so wie sie jetzt ist. Die meisten Klassiker werden mit viel Liebe gefahren. Oft steht so ein Auto in der Garage und wird gepflegt oder es wird daran geschraubt. Und es fährt ja nicht weite ...