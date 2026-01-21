Umweltminister Schneider zur E-Auto-Förderung: Anschaffungskosten sind entscheidend

Ihr erstes Auto war ein Wartburg 1.3. Was verbinden Sie damit?

Das war mein ganzer Stolz. Den hat meine Mutter erst nach der Wende gekauft. Zu DDR-Zeiten hätten wir gar nicht das Geld dafür gehabt. Man musste damals sehr lange auf so ein Auto warten. Es gab sogar für Führerscheine lange Wartelisten. Darum habe ich mich schon mit 13 oder 14 angemeldet. Als ich 18 wurde, hat meine Mutter mir den Wartburg quasi geschenkt. Das war ein großes Freiheitsgefühl.