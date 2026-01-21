AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Umweltminister Schneider zur E-Auto-Förderung: Anschaffungskosten sind entscheidend

Umweltminister Schneider zur E-Auto-Förderung
Anschaffungskosten sind entscheidend

Im Interview erklärt Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), warum die neue E-Auto-Förderung nicht für Wohlhabende gedacht ist und weshalb keine Gebrauchtwagen, dafür aber Plug-in-Hybride gefördert werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.01.2026
Carsten Schneider
Foto: Harald Almonat
Ihr erstes Auto war ein Wartburg 1.3. Was verbinden Sie damit?

Das war mein ganzer Stolz. Den hat meine Mutter erst nach der Wende gekauft. Zu DDR-Zeiten hätten wir gar nicht das Geld dafür gehabt. Man musste damals sehr lange auf so ein Auto warten. Es gab sogar für Führerscheine lange Wartelisten. Darum habe ich mich schon mit 13 oder 14 angemeldet. Als ich 18 wurde, hat meine Mutter mir den Wartburg quasi geschenkt. Das war ein großes Freiheitsgefühl.

Stehen die Bedingungen für das H-Kennzeichen für Oldtimer derzeit auf dem Prüfstand?

Die Regelung ist gut, so wie sie jetzt ist. Die meisten Klassiker werden mit viel Liebe gefahren. Oft steht so ein Auto in der Garage und wird gepflegt oder es wird daran geschraubt. Und es fährt ja nicht weite ...

