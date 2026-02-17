Horse/Renault H12 Concept Hybridmotor: Mit 3,3 Liter Verbrauch sparsam wie ein Diesel

Mit dem H12 Concept stellt Horse Powertrain einen neu entwickelten Hybridmotor vor. Der Dreizylinder wurde gemeinsam mit dem spanischen Energiekonzern Repsol entwickelt und ist für den Betrieb mit E-Fuel-Benzin ausgelegt. Damit will Horse Powertrain, an dem Renault mit 45 Prozent beteiligt ist, die Verbrenner-Technologie fit für die Zukunft machen und als Alternative zu Elektroantrieben aufstellen.

Effizient wie ein Diesel Der H12-Concept-Motor erreicht nach Herstellerangaben einen maximalen thermischen Wirkungsgrad von 44,2 Prozent. Damit liefert das Aggregat die Effizienzwerte eines Dieselmotors. Die Verbrauchsangabe liegt laut Horse im WLTP-Zyklus bei unter 3,3 Liter pro 100 Kilometer. Als Referenz für diese Verbrauchsangabe zieht Horse den Durchschnitt neu zugelassener Pkw in Europa heran, kein spezielles Modell. Dadurch errechnen die Entwickler eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um rund 40 Prozent gegenüber bisherigen Verbrenner-Pkw, allerdings wird als Datenbasis das Jahr 2023 verwendet. Weiteres Rechenspiel von Horse: Beim Betrieb mit E-Fuels soll ein Mittelklassefahrzeug bei einer Jahresfahrleistung von 12.500 Kilometern rund 1,77 Tonnen CO₂ weniger emittieren als ein vergleichbares Modell mit Normal-Benzin.

Technisch basiert das Konzept auf einer weiterentwickelten Version des HR12. Die 12 steht dabei für den Hubraum von 1,2 Liter; die Maschine kommt unter anderem beim Renault Austral und beim Dacia Duster zum Einsatz. Das 1,2-Liter-Aggregat ist langhubig ausgelegt und erreicht in der Benzinversion 96 kW beziehungsweise 130 PS sowie 230 Newtonmeter Drehmoment. Die Auslegung erfüllt die Abgasnorm Euro 6e und ist nach Unternehmensangaben mit überschaubarem Anpassungsaufwand auf Euro 7 übertragbar. Die jährliche Produktionskapazität liegt bei rund 450.000 Einheiten.

Sehr hohe Verdichtung Der jetzt vorgestellte Dreizylinder H12 Concept arbeitet mit einem Verdichtungsverhältnis von 17:1 und nutzt ein überarbeitetes Abgasrückführungssystem, einen optimierten Turbolader sowie ein Hochenergie-Zündsystem. Zusätzlich wurden interne Reibungsverluste reduziert, unter anderem durch neu abgestimmte Schmierstoffe.

Eine Besonderheit der HR12-Baureihe ist ihre Modularität. Neben der reinen Benzinversion existiert eine LPG-Variante mit Direkteinspritzung, die als erste ihrer Art Flüssiggas im Massenmarkt mit Direkteinspritztechnik kombiniert. In dieser Ausführung leistet der Motor 103 kW beziehungsweise 140 PS bei ebenfalls 230 Newtonmetern Drehmoment. Der HR12 LPG MHEV ist serienmäßig mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem und Riemenstartergenerator kombiniert.

Horse Powertrain Limited wurde am 31. Mai 2024 als Joint Venture gegründet. Anteilseigner sind die Renault Group und der chinesische Automobilhersteller Geely mit jeweils 45 Prozent sowie der saudi-arabische Energiekonzern Aramco mit 10 Prozent.