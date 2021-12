Nissan-Fabrik feiert 35-Jahr-Jubiläum Elektro-Nissan im Retro-Style

Nissan legt zum 35. Geburtstag der Fabrik in Sunderland ein Sondermodell des Bluebird auf. Die Japaner setzen auf E-Antrieb und taufen das Auto auf den Namen Newbird.

Zurück in die Zukunft. Oder so ähnlich. Nissan verbindet mit dem Newbird die Vergangenheit mit der Zukunft. Das Sondermodell des Klassikers Bluebird legen die Japaner anlässlich des 35-jährigen Produktionsjubiläums der Fabrik im englischen Sunderland auf. Hier lief 1986 als erstes Auto der Nissan Bluebird vom Band.

Retro mit bunten Farben

Der Wagen basiert auf der neunten Generation des Bluebird, die bei Nissan unter dem Namen T12 lief. Von außen ist das Unikat vom ursprünglichen Nissan nur anhand der knalligen Farbakzente zu unterscheiden. Die sollen Erinnerungen an die 1980er-Jahre wecken. Ebenfalls an diese Zeit erinnert der Innenraum, der ohne viel Schnickschnack auskommt. Am Heck des Nissan steht anstatt Bluebird der neongrüne Schriftzug Newbird.

Nissan Die Farbakzente erinnern an die 1980er-Jahre.

Antriebsstrang vom Leaf

Der größte Unterschied zum Bluebird von 1986 ist der Antriebsstrang. Die Sonderedition verzichtet auf den Verbrenner und fährt mit Strom. Verantwortlich für den Umbau ist die Firma Kinghorn Electric Vehicles, die sich auf die vollelektrische Umrüstung von Oldtimern spezialisiert hat. Dafür bedienten sie sich in Nissans Produktpalette. Der Leaf liefert den Antriebsstrang für seinen Vorgänger, den Nissan seit 2013 ebenfalls in der englischen Fabrik baut. Das Sondermodell erhält einen Elektromotor, einen Wechselrichter und ein Batteriepaket mit 40 kWh, das im Kofferraum platziert ist. Somit soll eine ausgewogene Gewichtsverteilung im Newbird gewährleistet sein. Eine spezielle Aufhängung bekommt der Nissan ebenfalls, um das zusätzliche Gewicht der Batteriemodule schultern zu können. Für den elektrischen Betrieb überarbeitete man zusätzlich die Servolenkung, Bremsen und Heizung des klassischen Bluebirds.

Nissan Den elektrischen Antriebsstrang leiht sich der Newbird vom Leaf.

Reichweite von 209 Kilometer

Elegant gelöst ist das Aufladen des Fahrzeugs. Der Fahrer steckt das Ladekabel unter der Tankklappe des Newbirds ein. Der Akku lässt sich mit bis zu 6,6 kW aufladen. Laut Nissan soll das Unikat eine Reichweite von 209 Kilometer erreichen. Die Beschleunigung des nicht zugelassenen Prototyps soll bei 15 Sekunden von 0 auf 100 km/h liegen.

Insgesamt 187.179 Bluebirds rollten bis 1990 in der Fabrik vom Band, die in den 35 Jahren von 430 auf 6.000 Beschäftigte angewachsen ist. Anfangs benötigten die Mitarbeiter 22 Stunden, um ein Fahrzeug fertig zu stellen. Der erste Bluebird steht mittlerweile in einem örtlichen Museum. Mit dem Sondermodell möchten die Japaner auf die Kampagne "Nissan Ambition 2030" aufmerksam machen. Anfang 2030 sollen alle Fahrzeuge des Herstellers auf den Schlüsselmärkten Europas elektrifiziert und bis 2050 alle Produkte über ihren Lebenszyklus CO₂-neutral sein.

Fazit

Nissan honoriert mit dem Sondermodell Newbird die 35 Jahre alte Fabrik im englischen Sunderland. Der Nissan mit seiner alten Form und den Farbakzenten der 80er-Jahre weckt Erinnerungen. Als E-Auto hat er auch die Zukunft im Blick. Lust auf eine Probefahrt kann man bei diesem Anblick definitiv bekommen.