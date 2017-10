In den neuen Porsche-Modellen der Baureihe 718 steckt noch Potenzial, das der Sportwagenbauer jetzt mit den neuen GTS-Versionen für Cayman und Boxster jetzt hebt. Die neuen Zweisitzern 718 Boxster GTS und 718 Cayman GTS sollen als GTS noch sportlicher werden.

Vierzylinder-Boxer mit 365 PS

Ein neu entwickelter Ansaugtrakt und ein optimierter Turbolader für den 2,5-Liter-Vierzylinder-Boxermotor steigern die Leistung auf nun 365 PS. Das Triebwerk leistet damit 15 PS mehr als beim 718 S-Modell und bis zu 35 PS mehr gegenüber den GTS-Vorgängermodellen mit Sechszylinder-Saugmotor. Das maximale Drehmoment von 430 Nm, das zwischen 1.900 und 5.000/min anliegt, sorgt für noch bessere Beschleunigungs- und Elastizitätswerte. In Verbindung mit dem PDK und dem Sport Chrono-Paket sprinten die GTS-Modelle in 4,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 290 km/h. Die Verbrauchswerte gibt Porsche 8,2 bis 9,1 Liter an. Die neuen Mittelmotorsportler kommen serienmäßig mit einem manuellem Sechsgang-Getriebe. Das Doppelkupplungsgetriebe ist nur gegen Aufpreis zu haben.

Ab Werk bereits an Bord sind dagegen Goodies wie das Porsche Torque Vectoring (PTV) inklusive mechanischer Hinterachsquersperre, das Sport Chrono-Paket oder das Porsche Active Suspension Management (PASM), das die Karosserie um zehn Millimeter tieferlegt.

Schwarze Elemente kennzeichnen die GTS-Modelle außen und innen

Foto: Porsche Die 718 GTS-Modelle tragen schwarze Schriftzüge und viele schwarze Anbauteile.

Nicht nur technisch, sondern auch optisch unterscheiden sich die GTS-Modelle innerhalb der 718-Modellreihe. An der Front unterstreicht die neue Sport Design-Bugverkleidung den sportlichen Charakter. Die Bugleuchten sind GTS-typisch geschwärzt, die Bi-Xenon-Scheinwerfer abgedunkelt. Am Heck machen den GTS abgedunkelte Heckleuchten, schwarze Schriftzüge, ein schwarzes Heckunterteil und die mittig angeordneten schwarzen Sportendrohre der serienmäßigen Sportabgasanlage unverwechselbar. Schwarze GTS-Schriftzüge an den Türsockeln und schwarz seidenglanz lackierte 20-Zoll-Räder runden die Seitenansicht ab.

Alcantara-Ausstattung und Porsche Track Precision App

GTS-Gene bestimmen auch das Interieur. Die Stoppuhr des serienmäßigen Sport Chrono-Pakets ist zentral in die Armaturentafel integriert. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Sportsitzen Platz, deren Mittelbahnen analog zu den anderen GTS-Modellen von Porsche aus Alcantara bestehen. Die zweifach elektrisch verstellbaren Sportsitze Plus mit GTS-Schriftzug auf den Kopfstützen sorgen für erhöhten Seitenhalt und Komfort. Hinzu kommt ein hoher Alcantara-Anteil im Interieur, der sich unter anderem an Lenkradkranz, Mittelarmkonsole und Armauflage wiederfindet. Weiterhin unterstützt die Porsche Track Precision App (PTPA) besonders sportliche Fahrer: Sie erlaubt beispielsweise die automatische Aufzeichnung, detaillierte Anzeige und Analyse von Fahrdaten auf dem Smartphone.

Die 718 GTS-Modelle können ab sofort bestellt werden und kommen ab Mitte Dezember 2017 in den Handel. Der Grundpreis für den 718 Boxster GTS liegt bei 78.160 Euro, der Porsche 718 Cayman GTS ist ab 76.137 Euro zu haben. Der Aufpreis zu den jeweiligen S-Versionen liegt so bei gut 11.000 Euro.