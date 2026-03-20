AdBlue-Pflicht bei Frost soll kippen: US-Senatoren fordern Ausnahmen

In den USA rückt das nächste Kapitel der AdBlue-Debatte an. Zwei republikanische US-Senatoren wollen die Vorschriften für Diesel-Lkw bei Kälte lockern. Ihr Argument: Wenn das DEF-System (DEF: Diesel Exhaust Fluid/AdBlue) bei Frost streikt und der Lkw in den Notlauf geht, drohen auf abgelegenen Straßen ernste Gefahren.

Gesetzesvorstoß aus Alaska und Wyoming Dan Sullivan aus Alaska und Cynthia Lummis aus Wyoming haben dazu den Cold Weather Diesel Reliability Act eingebracht. Der Vorstoß stammt aus dem November 2025. Er soll Herstellern erlauben, Leistungsdrosselungen oder Abschaltungen auszusetzen, wenn Fehler im Abgasreinigungssystem bei Temperaturen unter 32 Grad Fahrenheit auftreten, also unter null Grad Celsius. Zusätzlich sieht der Entwurf laut dem Bericht eine ganzjährige Ausnahme für Fahrzeuge vor, die nördlich des 59. Breitengrads unterwegs sind. Das zielt vor allem auf Regionen mit langen und harten Wintern.

AdBlue friert früh ein AdBlue friert bereits bei 12 Grad Fahrenheit – das entspricht rund minus 11 Grad Celsius. In kalten Regionen komme es deshalb immer wieder zu Störungen, die nicht nur Reparaturen auslösen, sondern auch den Betrieb lahmlegen. Wenn ein schwer beladener Lkw auf winterlicher Strecke plötzlich Leistung verliert, könnte dies zu Sicherheitsproblemen führen – damit begründen die Senatoren ihren Vorstoß.

Alaska liefert die Beispiele Aus Alaska kommt Unterstützung für die Forderung. Die Verkehrsbehörde des Bundesstaats verweist auf hohe Wartungs- und Reparaturkosten rund um die AdBlue-Systeme. Dazu kommen Ausfälle und Standzeiten, die gerade im Winter teuer und problematisch sind. Besonders zugespitzt klingt die Aussage eines Transportunternehmers aus Alaska: Demnach hängen dort 85 Prozent der Wartungs- und Reparaturfälle der Flotte mit dem AdBlue-System zusammen.

Pfisterer/Gregor Hebermehl Der Einsatz von AdBlue zur Abgasreinigung bei Diesel-Fahrzeugen gerät in den USA immer mehr unter Druck.

Noch kein Gesetz – aber ein klares Signal Der Vorstoß steht noch am Anfang. Eine Abstimmung im Senat gab es noch nicht. Der zuständige Ausschuss befasst sich aber bereits mit dem Thema, und Alaska-Verkehrskommissar Ryan Andersen hat dazu am 11. März in Washington ausgesagt. In den USA wächst der politische Widerstand gegen strenge AdBlue-Vorgaben weiter. Nach der allgemeinen Kritik an AdBlue und an Zwangsmaßnahmen im Nutzfahrzeugbereich zielt die Debatte jetzt ganz konkret auf den Winterbetrieb.