Geburtstag für die Transporter-Revolution: 45 Jahre Fiat Ducato

Als Fiat 1981 das Projekt X2/12 auf dem Turiner Automobilsalon erstmals ankündigt, steht noch kein fertiges Fahrzeug auf dem Messestand. Statt eines Prototyps zeigt der Hersteller lediglich ein großes Foto, technische Eckdaten und den Namen: Ducato. Die ersten Angaben lassen bereits auf einen vielseitig einsetzbaren Transporter schließen: 1.000 bis 1.300 Kilogramm Nutzlast, ein 72 PS starker Saugdiesel und eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.

Zu dieser Zeit dominieren Transporter mit klassischem Aufbau nach Nutzfahrzeug-Bauart den Markt. Modelle wie der Ford Transit oder der VW LT setzen auf Hinterradantrieb und einen entsprechend hohen Ladeboden. Fiat geht mit dem Ducato erstmals einen anderen Weg und übernimmt eine damals nur aus dem Pkw-Bereich bekannte technische Lösung für ein Nutzfahrzeug.

Frontantrieb als neues Transporterkonzept Der Ducato setzt auf einen quer eingebauten Motor, ein seitlich angeflanschtes Getriebe und angetriebene Vorderräder mit McPherson-Aufhängung. Durch den Verzicht auf Kardanwelle und Hinterachsantrieb kann Fiat den Aufbau tiefer und mit einer ebenen Ladefläche gestalten. Das Konzept bringt nicht nur Vorteile für den gewerblichen Einsatz. Auch Reisemobilhersteller erkennen früh die Möglichkeiten des neuen Transporters. Der niedrige Rahmen und die flexible Plattform erleichtern den Aufbau von Wohnkabinen und Sonderaufbauten. Bereits 1982, kurz nach dem Marktstart, entstehen die ersten Reisemobile auf Ducato-Basis.

Die Produktion beginnt im Januar 1982 im neu errichteten Werk Sevel im italienischen Atessa. Die Fertigungsstätte entsteht als Gemeinschaftsprojekt von Fiat und der damaligen PSA-Gruppe mit Peugeot und Citroën. Neben dem Ducato laufen dort auch die weitgehend baugleichen Modelle Citroën C25 und Peugeot J5 vom Band.

Zum Start ist der Ducato mit zwei Radständen, zwei Dachhöhen und unterschiedlichen Nutzlastvarianten erhältlich. Neben Kastenwagen gehören Fahrgestelle mit Fahrerhaus, Plattformfahrgestelle, Pritschenwagen und Doppelkabinen zum Programm. Damit deckt Fiat bereits früh verschiedene Einsatzbereiche ab.

Bedeutung für den Reisemobilmarkt Der Ducato entwickelt sich schnell zu einer wichtigen Basis für die Reisemobilbranche. Fiat reagiert auf die Anforderungen der Branche und entwickelt spezielle Fahrgestellvarianten. 1984 erhält der Ducato unter anderem eine überarbeitete Hinterachse mit schräg stehenden Stoßdämpfern. Dadurch entsteht mehr Platz für die Reisemobilhersteller und eine bessere Grundlage für individuelle Aufbauten.

Über die Jahrzehnte wächst die Bedeutung des Ducato im Freizeitfahrzeugmarkt weiter. Rund 1,6 Millionen Basisfahrzeuge für Reisemobile wurden nach Angaben von Fiat bislang produziert. Die Kombination aus Frontantrieb, niedriger Plattform und zahlreichen Varianten macht den Ducato bis heute zu einem der meistgenutzten Basisfahrzeuge für Reisemobile in Europa.

Sechs Generationen seit 1981 Die Entwicklung des Ducato verläuft über sechs Modellgenerationen. Nach der ersten Baureihe Typ 280/290 folgt 1994 die zweite Generation Typ 230/244. Das Grundkonzept bleibt erhalten, das Design wird moderner und die technische Ausstattung erweitert.

1986 ergänzt Fiat den Ducato Maxi mit höherer Nutzlast und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. In den folgenden Jahren kommen unter anderem Sicherheitsausstattungen wie ABS und Airbags hinzu.

2006 erscheint die dritte Generation mit dem internen Code X250. Sie erhält ein neues Design, neue Motoren und zusätzliche Assistenzsysteme. Diese Modellgeneration bildet die technische Grundlage des heutigen Ducato. Seitdem wurde der Transporter mehrfach überarbeitet und an neue Anforderungen angepasst.

Eine umfassende Modellpflege folgt 2014 mit dem X290. Weitere technische Änderungen kommen 2021 nach der Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der PSA-Gruppe zum Stellantis-Konzern. Neben neuen Motoren erhält der Ducato eine elektrische Lenkung und zusätzliche Fahrerassistenzsysteme. Außerdem wird die Basis für den vollelektrischen E-Ducato geschaffen.

Elektrifizierung und Modellpflege 2024 2019 zeigt Fiat erstmals den Prototyp eines elektrisch angetriebenen Ducato. Mit der später eingeführten Serienversion beginnt die Elektrifizierung der Baureihe. Die Modellpflege zum Modelljahr 2024 bringt eine umfassende Überarbeitung des E-Ducato. Die Elektroversion erhält eine stärkere Antriebseinheit, eine größere Batterie und höhere Ladeleistungen.

Der aktuelle Ducato wird seit 2006 angeboten und basiert weiterhin auf der dritten Generation. Durch zahlreiche Modellpflegen wurde die Baureihe technisch weiterentwickelt und an neue gesetzliche Anforderungen angepasst. Dazu zählen moderne Assistenzsysteme, digitale Bedienelemente und verschiedene Antriebsvarianten mit Diesel- und Elektroantrieb.

Zum 45-jährigen Jubiläum produziert Fiat den Ducato weiterhin im italienischen Werk Atessa sowie im polnischen Gliwice. Die Modellpalette reicht vom klassischen Kastenwagen über Fahrgestelle bis zu Varianten für Spezialaufbauten.

Für 2027 wird eine vollständig neue Generation des Ducato erwartet, die die seit 2006 bestehende Modellfamilie ablösen soll.

Generationen und Modellpflegen des Fiat Ducato 1981/1982–1990: Erste Generation (Typ 280/290)

Marktstart des Fiat Ducato im Jahr 1981, Produktionsbeginn 1982 im Werk Sevel.

Einführung eines für Transporter neuen Konzepts mit Frontantrieb, quer eingebautem Motor und niedrigem, ebenem Ladeboden.

Verfügbar als Kastenwagen, Pritschenwagen, Fahrgestell mit Fahrerhaus und Plattformfahrgestell.

Zwei Radstände, zwei Dachhöhen und Nutzlasten von 1.000 bis 1.300 Kilogramm zum Start.

1984 erste technische Überarbeitung mit Änderungen an Hinterachse und Fahrwerk sowie einer speziellen Chassisvariante für Reisemobilhersteller.

1986 Einführung des Ducato Maxi mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und höherer Nutzlast. 1990–1994: Modellpflege erste Generation (Typ 290)

Überarbeitung von Karosserie und Technik.

Modernisierte Frontgestaltung und Verbesserungen bei Fahrwerk und Ausstattung.

Weiterentwicklung der ersten Ducato-Baureihe als Übergang zur zweiten Generation. 1994–2002: Zweite Generation (Typ 230/244)

Einführung einer komplett neuen Karosserie mit modernerem Design von Giorgetto Giugiaro.

Beibehaltung des erfolgreichen Frontantriebskonzepts.

Verbesserte Motoren, Fahrwerk und Komfortausstattung.

Erweiterung der Sicherheitsausstattung mit ABS, Fahrer- und Beifahrer-Airbags sowie Gurtstraffern (ab 1996 optional).

2001 Einführung des ersten Ducato mit ZF-Automatikgetriebe. 2002–2006: Modellpflege zweite Generation (Typ 244)

Überarbeitung von Design, Innenraum und Technik.

Anpassung der Motoren an neue Abgas- und Effizienzanforderungen.

Verbesserungen bei Komfort und Sicherheit. 2006–2014: Dritte Generation (Typ X250)

Einführung einer vollständig neuen Baureihe mit neuem Design und neuer Technik.

Neue Dieselmotoren und erweiterte Assistenzsysteme.

Weiterentwickelte Plattform für unterschiedliche Nutzfahrzeugvarianten und Reisemobile.

Wegfall des optionalen Allradantriebs.

Grundarchitektur dieser Generation bildet bis heute die Basis des Ducato. 2011: Modellpflege X250

Überarbeitung der Motorenpalette mit Einführung der Euro-5-Technik.

Verbesserungen bei Effizienz und Emissionen.

Technische Anpassungen an die steigenden Anforderungen im Nutzfahrzeugmarkt. 2014–2021: Modellpflege und Weiterentwicklung zum X290

Umfangreiches Facelift mit neuer Frontgestaltung und überarbeitetem Innenraum.

Aktualisierte Sicherheitssysteme und neue Ausstattungsoptionen.

Weiterführung der X250-Plattform mit zahlreichen technischen Anpassungen. 2019: Start der Elektro-Entwicklung

Vorstellung des ersten Prototyps des E-Ducato.

Beginn der Elektrifizierung der Baureihe. 2020: Anpassung an Euro-6-Norm

Einführung der SCR-Abgasreinigung mit AdBlue-Technik für die Dieselmodelle.

Erfüllung der Abgasnorm Euro 6d-Temp. 2021: Große Modellpflege X290

Neue Dieselgeneration und überarbeitete Elektronikarchitektur.

Einführung einer elektrischen Servolenkung.

Erweiterung der Fahrerassistenzsysteme.

Serienstart des vollelektrischen E-Ducato. 2024: Aktuelle Modellpflege X290

Überarbeitete Front mit neuer Kühlermaske und neuem Stoßfänger.

Änderungen an den Rückleuchten und Detailanpassungen am Design.

Einführung zusätzlicher Assistenzsysteme und moderner Elektronikfunktionen.

Deutlich überarbeiteter E-Ducato mit stärkerem Elektroantrieb, größerer Batterie, höherer Reichweite und schnellerem Laden.

Einführung der neuen Basisversion Ducato Easy Pro. 2027 (erwartet): Neue Generation

Erwarteter vollständiger Modellwechsel nach mehr als 20 Jahren auf Basis der seit 2006 genutzten Generation.

Ablösung der aktuellen Baureihe durch eine neu entwickelte Transporterplattform.