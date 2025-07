Aus René Benkos Protzvilla: Diesel-Ferrari für 6.700 Euro versteigert

Die Milliarden-Pleite des Immobilien-Unternehmers René Benko zählt zu den größten Wirtschafts-Krimis der Geschichte. Seit Januar 2025 sitzt der für seinen pompösen Lebensstil berühmte Österreicher in Wien in Untersuchungshaft. Zur weitschichtigen Insolvenzmasse der Benko-Unternehmungen zählt auch eine Luxusvilla in Sirmione am Gardasee, die im Besitz von Benkos Signa-Holding war. Deren Inventar wurde jetzt versteigert, von der Fußmatte bis zu Luxusmöbeln. Und nicht zuletzt ein ganz besonderer Ferrari – mit Dreizylinder-Dieselmotor.

Ferrari für den Privat-Park

Den konnte Benkos Personal offenbar gut gebrauchen. Die Villa Ansaldi in Sirmione (privater See-Zugang, Helikopter-Landeplatz) befindet sich in einem 1,2 Hektar großen Privat-Park am Gardasee. Wie geschaffen für den Gianni Ferrari GTS 220D, sportlich in den Hausfarben Rot-Gelb gehalten. Allerdings nicht aus der weltberühmten Sportwagenschmiede in Maranello: Hersteller ist das Unternehmen Gianni Ferrari mit Sitz in Corte Tegge/Reggio Emilia, gegründet 1989 und seit 2022 Teil des japanischen Kubota-Konzerns, der sich vor allem mit kompakten Landmaschinen weltweit einen guten Ruf erarbeitet hat.