BMW 7er als Bodyguard: Inkas macht den BMW 760i zur Panzerlimo

Optisch bleibt der von Inkas gepanzerte BMW 7er ein 7er: große Limousine, viel Technik und viel Komfort. Unter der Karosserie steckt allerdings eine komplett andere Realität – zusätzliche Panzerwerkstoffe, ballistische Verglasung und ein "Overlap"-System, das Panzerungs-Schwachstellen an Türfugen entschärfen soll.

BMW 760i xDrive als Basis Als Basisfahrzeug für den Umbau verwendet Inkas den BMW 760i xDrive mit 4,4-Liter-V8 und 48-Volt-Mildhybrid – der Antrieb leistet 544 PS. Inkas wirbt beim 7er mit "Full Perimeter Armoring up to CEN 1063 BR6" – also ballistischem Schutz bis BR6 nach EN 1063.



BR6 ist dabei eine Klassifizierung aus der europäischen EN-1063-Systematik für schusssicheres Glas; Inkas selbst beschreibt BR6 als "Ballistic Resistance"-Level innerhalb dieser Norm. Der Panzerungs-Spezialist konkretisiert, dass der Schutz 7,62-mm-Munition und zwei Handgranaten-Treffern des Typs DM51 (Standard-Handgranate der Bundeswehr) standhält.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Schutzkapsel, Overlap, Systemschutz Die Kernidee ist eine durchgehende Schutzkapsel um den Passagierraum: Inkas nennt explizit Türen, Dach, Boden, Säulen und weitere Bereiche, um einen Rundumschutz.



Ein typischer Knackpunkt gepanzerter Limousinen sind die Spalte –hier setzt das ballistische Tür-Überlappungs-System an, das laut Inkas die Türfugen gegen das Eindringen von Geschossen und Splittern absichert. Dazu kommen Schutzmaßnahmen für kritische Betriebsfähigkeit: Inkas nennt unter anderem einen speziellen Schutz für die Batterie und den Tank – damit der Wagen nach Treffern nicht sofort weiterfahren kann. Dazu zählen auch die mit einem Hartgummi-Kern versehenen Runflat-Räder, mit denen der 7er trotz zerstörter Reifen noch mit 50 km/h bis zu 50 Kilometer weit fahren kann.

Inkas Von außen sieht der von Inkas gepanzerte BMW 7er fast unverändert aus - wer genau hinschaut, erkennt aber zum Beispiel den dicken schwarzen Rand rund um die Panzerglas-Frontscheibe.

Gewicht und Preis Die Panzerung wiegt etwas über 700 Kilogramm, was das Leergewicht des 7er auf mehr als drei Tonnen treibt.



Preislich startet der 760i in den USA bei rund 125.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 109.000 Euro), hinzu kommen 150.000 Dollar für die Panzerung (130.000 Euro). Damit beträgt der Preis des Komplettpakets 275.000 Dollar (238.000 Euro) – Optionen am Basisfahrzeug noch nicht eingerechnet.