Cadillac DeVille DTSi von Tim Allen in der Auktion

Cadillac DeVille DTSi von Tim Allen Totaler Schläfer vom Heimwerker-King in der Auktion

Tim Allen ist der Erfinder und Hauptdarsteller der 1990er-Jahre-Fernsehserie "Hör mal, wer da hämmert." (original: Home Improvement), in der er als Tim Taylor die Heimwerkersendung Tool Time moderiert. Im richtigen Leben ist Allen Auto-Enthusiast – im Oktober vergangenen Jahres hat er beispielsweise seinen Ford GT versteigert. Jetzt steht eines seiner ehemaligen Autos zum Verkauf, dass im Gegensatz zum Ford optisch keinerlei Hinweise auf seine Potenz gibt: Ein im Jahr 2000 gebauter Cadillac DeVille DTSi, den Allen hat heftig modifizieren lassen.

cars and bids Optisch ist der Cadillac DeVille DTSi eine grundbiedere Limousine.

Maximaler Schläfer

Mehr Schläfer als beim Cadillac DeVille DTSi geht kaum: Das Auto ist eine grundbiedere Limousine, der man vielleicht auf den ersten Blick zumindest einen Hinterradantrieb unterstellen möchte. Allerdings wirken die 304 PS des 4,6-Liter-Northstar-V8 ausschließlich auf die Vorderräder. In Sachen Dynamic brauchte sich der DeVille nicht mit der aus Audi-RS-, Mercedes-AMG- und BMW-M-Modellen bestehenden Konkurrenz anlegen. Die Ausstattung war aber für ein Auto aus den frühen 2000er-Jahren mit Head-up Display, getrennter Klimaanlage für vorn und hinten und Magnetfahrwerk top. Tim Allen erkannte das Potential des Autos und brachte es zum in seinem Heimat-Bundesstaat ansässigen Tuner Wheel to Wheel.

cars and bids Die rotbraunen Holz-Applikationen sind mit einer dicken Schicht Klarlack überzogen.

Leistung erhöht – Fahrwerk sportlicher

Die Veredler bauten eine Domstrebe in den Motorraum des Cadillac, modifizierten das Fahrwerk vorn mit kräftigeren Stabilisatoren und neuen Polyurethan-Buchsen und ersetzen die Bremsen durch ein Brembo-System mit Vierkolben-Sätteln und gelochten sowie innenbelüfteten Scheiben. Die Serien-Felgen haben die Tuner gegen 18-Zoll-Konig-Räder getauscht. Den Motor haben die Spezialisten von Wheel to Wheel ebenfalls gekräftigt. Polierte Ansaugkanäle, Hochkompressionskolben, ein neues Ansaug-System, Edelstahl-Krümmer und eine Corsa-Sportabgasanlage sollen die Leistung auf 403 PS gepusht haben.

cars and bids Der quer eingebaute Northstar-V8 macht aus dem Cadillac einen der stärksten amerikanischen Fronttriebler.

Innendesign aus den späten 1990ern

Den Innenraum haben die Tuner nicht angefasst – also sieht der DeVille auch dort wie eine Zeitkapsel aus. Den Look dominieren viel (sehr viel) schwarzes Leder und längst antik wirkendes rotbraunes Holzfurnier, das unter eine dicken Schicht Glanzlack sitzt. Als technische Besonderheit darf die Ausrüstung mit optionaler Nachtsichtfunktion gelten – die Technik ist damals wie auch heute ein seltenes Ausstattungsmerkmal.

cars and bids TAD-Logo: Hinweis auf den prominenten Vorbesitzer.

Gehört aktuell dem Petersen Museum

Tim Allen hat den Cadillac alsbald verkauft, der aktuelle Eigentümer ist mit dem Petersen Automotive Museum im kalifornischen L.A. eines der weltweit renommiertesten Automuseen. Das Auto hat zwar nur 13.000 Meilen (20.921 Kilometer) auf der Uhr, könnte aber bei näherem Hinsehen ein wenig Pflege vertragen. Die Service-Historie ist lückenhaft, es gibt nur einen Schlüssel und die Felgen haben Kratzer abbekommen. Auf dem Kofferraum sitzt ein TAD-Logo, das für Tim Allen Design steht und das naturgemäß nicht mehr ganz frisch aussieht. Das zweite Logo in der Mittelkonsole sieht weniger mitgenommen aus.

Die Online-Auktion läuft noch bis zum 11. Juli 2022 – das Höchstgebot beträgt momentan 20.250 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 19.686 Euro).

Fazit

Dieser Cadillac DeVille DTSi sieht nach nichts aus – aber er hat mal dem Serien- und Kinostar Tim Allen gehört und der hat das Auto in Sachen Fahrwerk, Bremsen und Motor ordentlich kräftigen lassen. Also ist der DeVille jetzt ein absoluter Schläfer aus prominentem Vorbesitz. Diese Kombination könnte bei der jetzigen Versteigerung ordentliches Geld einbringen.