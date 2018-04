Sie suchen einen alten Test in auto motor und sport? Dazu müssen Sie nicht in den Keller. Zwischengas.com digitalisiert alte auto motor und sport-Hefte. Das macht die Inhalte von 1946 bis zum Jahr 2000 digital durchsuchbar – nach ihrem Lieblingsoldtimer zum Beispiel.

Ja, alte Hefte sind toll! Sie erzählen von Zeiten, in denen wir jung waren, in der Sprache und den Biildern von damals. Autozeitschriften bieten zudem die beste Möglichkeit, zu verstehen, wie die Zeitgenossen von einst einen Oldtimer von heute einschätzten, wie es kommt, dass manche Autos heute legendär sind. Aber haben Sie noch eine auto motor und sport von 1969? Ja? Wissen Sie wo? Und in welchem Heft etwas über welches Auto steht? Nein? Dann haben wir was für Sie!

Das Suchen nach alten Inhalten wird jetzt dank moderner Methoden ganz einfach und bequem: zwischengas.com digitalisiert das Archiv von auto motor und sport. Heft für Heft. Und dann heißt es nicht wälzen und blättern, sondern Sie können quasi in alten Jahrgängen googlen. Zum Beispiel nach „Test Mercedes 230 SL“. Und dann das entsprechende Heft herunterladen. Dank faszinierender Scan-Technik lässt es sich auch auf Tablet oder Computer gut lesen. Und wenn Sie mehr als ein Heft aufheben wollen, braucht das auch nicht mehr Platz. Die Preise sind fair, der Weg in den Keller lohnt nicht mehr.

Ziel sind 55 Jahrgänge mit jeweils rund 26 Zeitschriften und Tausenden Seiten im direkten Zugriff. Doch zuvor müssen die ca. 250.000 Seiten digitalisiert werden. Nach dem Scannen müssen die Seiten manuell nachbearbeitet und der Text identifiziert werden. Dann erst werden die einzelnen Seiten im korrekten Zusammenhang auf zwischengas.com publiziert und indiziert, damit sie in Sekundenbruchteilen durchsucht werden können. Eine Arbeit von von Monaten.

Erste Ergebnisse können Sie bereits jetzt sehen. Denn ab sofort sind die Jahrgänge 1946 (damals hiess die Zeitschrift noch „Das Auto”) bis 1963 online auf zwischengas.com verfügbar. Um die Seiten gross anschauen und gut lesen zu können, ist eine Premium-Mitgliedschaft auf dem Oldtimer-Portal Zwischengas nötig, die aber nur einige Euro pro Jahr oder pro Monat weniger als eine Tasse Kaffee kostet.

Hier geht es zum ständig wachsenden Online-Zeitschriftenarchiv von zwischengas.com!