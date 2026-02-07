Bertha Benz: Die erste Fernfahrt absolvierte eine Frau

Am 29. Januar 1886 meldete Carl Benz beim Kaiserlichen Deutschen Patentamt ein Fahrzeug an, das die Geschichte der Mobilität für immer verändern sollte: den Benz Patent-Motorwagen. Mit dieser Patentanmeldung legte Benz den Grundstein für die moderne Automobilindustrie und markierte den Beginn einer Ära, die bis heute anhält. 140 Jahre später blicken wir zurück auf die Geburtsstunde des Automobils. Ein kleiner Moment, der die Welt der Fortbewegung revolutionierte.

Doch während der Benz Patent-Motorwagen als technisches Meisterwerk und Beginn der Automobilgeschichte gefeiert wird, wollen wir eine andere, oft übersehene Person in das Zentrum rücken: Bertha Benz, die als erste Person und als erste Frau eine lange Fahrt mit diesem Fahrzeug unternahm und damit die erste Fernfahrt der Automobilgeschichte hinlegte.

Benz Patent-Motorwagen

Der Patent-Motorwagen, 1886 von Carl Benz entwickelt, gilt als das erste Automobil der Welt. Ausgestattet mit einem Einzylinder-Viertaktmotor, erreichte der dreirädrige Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 16 km/h. Der Einzylinder hat 0,95 Liter Hubraum und 0,75 PS.

Die erste Fernfahrt der Automobilgeschichte Bertha Benz war nicht nur die Frau an der Seite von Carl Benz, sondern eine wesentliche Mitschöpferin des Automobils. Sie war nämlich ebenso technisch interessiert und geschickt wie ihr Mann. Außerdem behielt sie die Finanzen im Blick. So auch die Absatzzahlen des ersten zu kaufenden Benz Patent-Motorwagens Nummer 3. Diese waren nicht zufriedenstellend und so kam Bertha eine Idee. Sie wollte eine Fernfahrt unternehmen.

Am 5. August 1888 machte sie sich mit ihren Söhnen Eugen und Richard auf den Weg, ohne dass ihr Mann Bescheid wusste. Das Ziel waren Berthas Eltern in Pforzheim. Die Strecke betrug 106 Kilometer. Die Fahrt sollte zeigen, dass dieses neue Gefährt tatsächlich ein praktisches Transportmittel war. Damals gab es noch keine asphaltierten Straßen und der Patent-Motorwagen fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 16 km/h und den drei Rädern recht wackelig.

Motorkutsche von Gottlieb Daimler

Zeitgleich zu Carl Benz arbeiteten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach an einem motorisierten Fahrzeug. Wenige Monate nach Benz stellten sie die Motorkutsche vor – das erste vierrädrige Fahrzeug mit Motor. Im Gegensatz zu Benz’ komplett neuem Konzept war Daimlers Motorkutsche eher eine umgebaute Kutsche mit Motor. Die hatte ebenfalls einen Zylinder, aber 462 Kubik und etwa 1,1 PS.

Die erste Tankstelle gibt es immer noch Außerdem musste der Wagen zwischenzeitlich tanken. So legte das Trio einen Zwischenstopp in Wiesloch ein, denn Treibstoff gab es 1888 nicht an der Tankstelle, sondern bei der Apotheke. Der Patent-Motorwagen läuft mit Ligroin. Das ist sogenanntes Waschbenzin. Damit reinigten die Leute im 19. Jahrhundert Kleidung oder desinfizierten Wunden. Die Apotheke gibt es noch heute, sie gilt als erste Tankstelle der Welt.

Das war nicht die einzige Herausforderung auf der über zwölf Stunden langen Fahrt. Gelegentlich gab es auch technische Probleme. So verstopfte etwa der Vergaser, den Bertha mit Hilfe ihrer Haarnadel wieder reinigte. Einige Quellen berichten auch davon, dass sie unterwegs Verbesserungen an der Bremse vornahm. In Pforzheim angekommen, schrieb sie ein Telegramm an ihren Mann. Dieser gestand später: "Sie war wagemutiger als ich und hat eine für die Weiterentwicklung des Motorwagens entscheidende Fahrt unternommen."

Berthas Beitrag zur Akzeptanz des Automobils Diese Fahrt war ein entscheidender Durchbruch für die Akzeptanz des Autos. Die Nachricht verbreitete sich schnell in der Öffentlichkeit. Berthas mutiger Schritt bewies, dass das Automobil nicht nur ein technisches Experiment, sondern ein praktisches Fortbewegungsmittel war, das auch längere Strecken bewältigen konnte.

Durch den medialen Aufschrei und das steigende Interesse an ihrer Fahrt konnte die Firma Benz und Cie. bald die ersten Bestellungen für den Patent-Motorwagen entgegennehmen. Bertha Benz wird heute zu Recht als eine der wichtigsten Pionierinnen der Automobilgeschichte gefeiert, deren Innovationen und Mut den Weg für die moderne Automobilindustrie ebneten.