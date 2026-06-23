Blaupunkt Frankfurt: DAB+ und Bluetooth für Oldtimer der 60er und 70er

Mit zwei neuen Designs erweitert Blaupunkt seine Retro-Radioreihe "Frankfurt" um Modelle im Stil der 60er und 70er-Jahre. Beide Modelle haben die von anderen Retro-Modellen bekannten Funktionen wie etwa Musikstreaming oder Telefonieren per Bluetooth-Verbindung zum Smartphone, Empfang von Radiosendern über DAB+, FM oder UKW sowie das Laden von Mobiltelefonen über einen USB-Anschluss. Über Telefon und Freisprecheinrichtung sind auch auf Sprachassistenten wie Siri verfügbar. Zusätzlich ist der Anschluss einer Lenkradfernbedienung möglich.

Zwei Retro-Radios für Oldtimer der 60er und 70er Das Retro-Radio passt in einen DIN-Schacht und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Das "Frankfurt Stereo" hat eine schwarze Metallblende und schwarze Drehknöpfe, es ist für Autos der 70er-Jahre gedacht. Es passt unter anderem in die Cockpits von Alfa Romeo, BMW, Jaguar, Ford, Volvo, Saab, Renault, Volvo und VW.

Das Blaupunkt Frankfurt Stereo mit dem Namenszusatz "Classic" hat eine gewellte Metallblende und elfenbeinfarbene Drehknöpfe; es ist für Autos der 60er-Jahre gedacht. Beide Modelle haben eine digitale Skala, die mit einer Skalen-Frequenzanzeige das analoge Damals imitiert. Der Sendersuchlauf funktioniert wie früher mit dem Drehknopf. Ein Hebel am rechten Drehknopf schaltet die Anzeige um.

Das Radio hat einen 4-Kanal-Vorverstärkerausgang und eine Ausgangsleistung von 4x75 Watt an 2 Ohm beziehungsweise 4x50 Watt an 2 Ohm. Beide Radios sind zu Preisen ab jeweils 799 Euro im Fachhandel und online erhältlich. Passendes Montagematerial und Blenden sind im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls zum Lieferumfang gehören das externe Freisprechmikrofon, ein Montagetool und ein Reinigungstuch mit Blaupunkt Retro-Motiv. Der Hersteller gibt drei Jahre Garantie.