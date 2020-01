Cadillac V16 aus Sammlung bei RM Sotheby’s Auktion 16-Zylinder zu versteigern

John D. Groendyke löst nicht etwa seine Sammlung von Cadillac V16 auf. Nein, der Spediteur aus Oklahoma verkleinert lediglich seine Sammlung von 16-Zylinder-Cadillac. Von 17 Exemplaren lässt er sieben Stück am 16. und 17. Januar während der Scottsdale Auction Week von RM Sotheby’s versteigern.

Stark, kultiviert und schön: Der Cadillac V16

RM Sotheby's Leise, stark und schön: Der Cadillac V16 gilt als einer der großartigsten Motoren der 30er-Jahre.

Cadillac hatte als einer der ersten Hersteller einen V16-Motor für Autos entwickelt und in Serie gebaut. Rennmotoren mit 16 Zylindern hatte es zuvor schon bei Maserati gegeben, Auto Union fuhr zwischen 1933 und 1938 mit einem 16-Zylinder-Mittelmotorauto Rennen. Pikant: Entwickelt hatte den Cadillac-Motor der ehemalige Marmon-Ingenieur Owen Nacker; Marmon hatte ebenfalls an einem 16-Zylinder gearbeitet, brachte das Serienmodell jedoch nach Cadillac auf den Markt. Cadillac entwickelte unter größter Geheimhaltung, zeitweise war von einem Motor für ein neues Bus-Projekt die Rede. Obwohl die Kurbelwelle kurz und der Zylinderwinkel mit 45 Grad eng ist, handelt es sich um einen gewaltigen Motor, den die Ingenieure schick einkleideten: Der Cadillac-V16 gilt als erster Automotor, der „gestylt“ wurde. Der Anblick beeindruckt heute noch: sauber verlegte Kabel, poliertes Aluminium, feine Streifen auf dem schwarz lackierten Zylinderkopfdeckel. Der 7,4-Liter-Motor leistete anfangs 135, später 160 und in manchen Versionen sogar bis zu 185 PS. Das Drehmoment soll bei 400 Newtonmetern liegen – im Leerlauf. Hydraulisch gedämpfte Ventile sorgen für einen extrem leisen Lauf.

Die Groendyke-Sammlung

RM Sotheby's Ältestes Exemplar in der Auktion ist ein Sport Phaeton von 1930.

Ältester Cadillac V16 der Sammlung von John D. Groendyke ist ein Sport Phaeton von 1930. Es ist das erste Baujahr des Modells, das intern nach dem Hubraum in cubic inch 452 genannt wird. Cadillac hatte über 50 Karosserievarianten im Angebot. Groendyke legte offenbar Wert drauf, aus jedem Baujahr ein Modell mit unterschiedlichen Karosserien zu besitzen. Den Sport Phaeton hatte ein Vorbesitzer in seinem Wohnzimmer stehen. Er soll 900.000 bis 1,2 Millionen US-Dollar bringen – umgerechnet 809.000 bis 1,08 Millionen Euro.

Von 1931 stammt ein Siebensitzer mit blau lackierte Karosserie. Der „Blue Boy“ ist laut RM Sotheby’s einer der originalsten V16 und hat aktuell 21.903 Meilen auf der Uhr. Das Auto fährt, ist aber äußerlich unrestauriert. Bestellt hatte das Auto der Kongressabgeordnete Ira C. Copley, der das Auto in den Farben seiner Universität lackieren ließ. Es ist mit einem Schätzwert von 100.000 bis 150.000 US-Dollar voraussichtlich die günstigste Möglichkeit, während dieser Auktion an einen Cadillac V16 zu kommen.

Selten: Einer von drei V16 von 1939 zu versteigern

RM Sotheby's Der V16 der zweiten Generation gilt als weniger schön. Die Karosserie macht's wett, oder nicht?

Technisch und historisch sehr interessant ist das Convertible Coupé von 1939. Dieses Auto treibt schon die zweite Generation des 16-Zylindermotors an. Der ist nicht mehr so schön gestylt wie sein Vorgänger, hat einen Zylinderwinkel von 135 Grad, innenliegende Krümmer und soll leichter sowie stärker sein. Außerdem passte der kompaktere Motor in ein kürzeres Chassis. Von jener Version, die am 17 Januar versteigert wird, sollen nur sieben Stück gebaut worden sein. Drei sollen noch existieren. Das Auktionshaus erwartet einen Erlös von 225.000 bis 275.000 US-Dollar, umgerechnet 202.000 bis 247.300 Euro.

Fazit

Selten gibt es die Möglichkeit, so viele Cadillac V16 auf einmal zu sehen – und auch darauf zu bieten. Wer dies tun will, sollte jedoch ein bisschen Geld mitbringen. Reich zu sein, hat noch nie geschadet, wenn es ein Sechzehnzylinder sein darf.