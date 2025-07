Diese Serienautos sind Hubraum-Monster - von 8 bis 13 Liter

Wenn wir über große Motoren sprechen, denken viele an V8-Bollern oder 12-Zylinder-Feingeister. Doch es gab Fahrzeuge, die noch eine ganze Dimension weitergingen. In der langen Geschichte des Automobils existieren Serienfahrzeuge, deren Hubraum jenseits aller Vorstellungskraft liegt. Weit über zehn Liter, verteilt auf 16, 12 oder 8 Zylinder. Manche entstanden aus einem übermäßigen Streben nach Luxus, andere aus purer Ingenieursfaszination oder schierer technischer Exzentrik.

Pierce-Arrow Model 66

Der Pierce-Arrow Model 66 aus den Jahren 1910 bis 1918 stellte den Höhepunkt des amerikanischen Luxusautomobils der frühen 1900er Jahre dar. In einer Zeit, als Automobiltechnik noch in den Kinderschuhen steckte, war dieser Wagen ein technisches Meisterwerk. Der 13,5-Liter-Sechszylinder-Reihenmotor war in der Lage, 125 PS zu erzeugen. Der Motor war so groß und leistungsstark, dass er das gesamte Fahrzeug zu einem wahrhaft massiven Ungetüm machte.