Dragula Munsters Coffin Dragster Ein Sarg mit 350 PS

Wenn in einem Text über Autos von einem "Sarg auf Rädern" die Rede ist, dann geht es in den meisten Fällen um ein Fahrzeug mit eklatanten sicherheitsrelevanten Mängeln. In diesem Fall ist der Ausdruck allerdings ganz wörtlich zu nehmen, denn genau das ist der Dragula Munsters Coffin Dragster – ein Sarg auf Rädern. Das skurrile Vehikel wird im Januar 2022 vom Auktionshaus Mecum in Kissimee, US-Bundesstaat Florida, veräußert. Eine Preisspanne ist bislang nicht definiert, doch vielleicht liefern uns die Daten zu dem schrägen Gefährt einen Anhaltspunkt.

Mecum Auctions Den Dragula Munsters Coffin Dragster hat Hollywood-Legende George Barris für die TV-Show "The Munsters" gebaut.

Ein derart spezielles Auto müssen wir natürlich erstmal einordnen. Gebaut wurde der Coffin Dragster von Hollywood-Legende George Barris. Der mittlerweile verstorbene US-Amerikaner hat im Laufe seiner Karriere unzählige Spezial-Umbauten für Film und Fernsehen auf die Räder gestellt. Darunter Knight Riders K.I.T.T., das Batmobil der 1960er, den Ecto-1 der Ghostbusters, den Van des A-Teams sowie diverse Dienstfahrzeuge für James Bond. Und eben auch jener Dragula Munsters Coffin Dragster kommt aus den Hallen von Barris Kustom Producctions. Auf die Kinoleinwand hat es der Sarg nicht gebracht, dafür aber ins Fernsehen und darüber hinaus in die Herzen vieler Fans der Kult-Serie "The Munsters". Erstmals ausgestrahlt am 24. September 1964 in den USA brachte es die Geschichte der gruselig-komischen Monster-Familie auf 70 Episoden in zwei Staffeln. In der Serie gehört der Sarg-Dragster dem schrulligen Grandpa Munster; einem Vampir, der 167 Mal verheiratet war, sich die Zeit mit wissenschaftlichen Experimenten vertreibt und kopfüber hängend im Wandschrank schläft. Tagsüber natürlich.

V8 von Ford

Gut, dass Grandpas von Barris gebautes Auto durchaus in der Lage ist, die Lebensgeister zu wecken. In der Serie baut er den Flitzer, um an einem Rennen teilzunehmen – entsprechend sportlich fällt das Gefährt auch in der echten Welt aus. Was der 350 PS starke V8 von Ford mit dem mutmaßlich nicht allzu schweren Einsitzer anstellt, können Sie sich sicher ausmalen. Immerhin dürfte man als Fahrer recht fokussiert bleiben, denn im Cockpit erfordert keine Armada von Bedienelementen Konzentration. Zündung, Start-Knopf und Steuer – mehr braucht es nicht. Den Vortrieb sortiert ein Automatikgetriebe.

Mecum Auctions Außen golden, innen spartanisch. Viel mehr als Zündung, Start-Knopf und Steuer gibt es nicht.

So spartanisch es unter der Cockpit-Kuppel zugeht, so liebevoll sind die Details am Exterieur. Dass die "Scheinwerfer" beispielsweise in Form antiker Laternen angebracht sind, oder die Endrohre nach oben stehen wie die Orgelpfeifen, rundet das gesamte Design trefflich ab. Insgesamt wurden für die TV-Produktion fünf Exemplare des Dragula Munsters Coffin Dragster gebaut, der zur Auktion stehende, ist der letzte von ihnen. Die anderen Exemplare dienen als Dekoration oder Exponate in Museen. Und dieser hier? Wer weiß – vielleicht gibt es bald jemanden mit einem sehr exzentrischen Erst- oder Zweitwagen.

Fazit

"Herrrrman! Du Idiot!" – Diesen ikonischen Satz musste Grandpa Munster in der TV-Serie mehrfach erbost ausrufen. Auch, als Herman das Familienauto in einem Rennen verloren hatte. Gut, dass Grandpa ein Händchen für Technik hat und kurzerhand den Dragula Munsters Coffin Dragster baut, um das Auto zurückzugewinnen. Nachdem das skurrile Gefährt seine Aufgabe erfüllt hat, darf es ruhig versteigert werden. Eine Straßenzulassung wäre in Deutschland allerdings unwahrscheinlich.