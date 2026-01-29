Ford Escort RS2000 Mk2: Noch gehört er Richard Hammond

Selbst ohne das Ford-Emblem ist dieser Wagen sofort zu erkennen. Die tief heruntergezogene Front mit den vier runden Scheinwerfern machte den Escort RS2000 unverwechselbar. Ford nannte sie intern "Droop Snoot". Für viele war sie damals gewöhnungsbedürftig, heute ist sie Kult.

Der Konzern setzte damals nicht nur auf ein polarisierendes Design, sondern auch auf ein außergewöhnliches Material: Polyurethan. Mitte der 1970er-Jahre wollte der Hersteller sportlicher und moderner wirken und gleichzeitig erhoffte man sich Vorteile im Hinblick auf Sicherheit. In der Praxis sorgte das Material für das ein oder andere Problem. Die Fertigung war aufwendig, weshalb sich der Marktstart verzögerte. Doch das hielt Ford nicht auf und schuf somit das Merkmal des Escort Mk2 schlechthin.

Der RS2000 von Richard Hammond Aktuell steht ein Exemplar in prominentem Besitz zum Verkauf. Am 21. Februar versteigert Iconic Auctioneers im englischen Stoneleigh Richard Hammonds RS2000. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1979 und ist in Midnight Blue lackiert. Hammond hat es von The Smallest Cog restaurieren lassen. Außerdem war der einstige Top-Gear-Moderator mit dem Fahrzeug bei verschiedenen Concours-Veranstaltungen angemeldet. Zudem hat er an der Pomeroy Trophy in Silverstone teilgenommen.

Solide Technik, aber Vorsicht mit dem Zahnriemen Im Escort-Programm war der RS2000 das sportliche Spitzenmodell für die Straße. Unter der Haube arbeitete der bekannte 2,0-Liter-Pinto-Motor, ein Vierzylinder mit obenliegender Nockenwelle, der bei Ford über Jahre hinweg als zuverlässiges Arbeitstier galt. Die Kraft ging an die Hinterräder, das Fahrwerk blieb bewusst klassisch: vorn Einzelradaufhängung mit Scheibenbremsen, hinten Blattfedern und Trommeln.

Der Pinto ist kein Motor für hohe Drehzahlen. Er lebt von seinem Durchzug aus dem Drehzahlkeller, von seinem rauen Klang und von ehrlicher Mechanik. Doch selbst einfache Technik braucht Pflege, so etwa der Zahnriemen. Dieser verlangt eine regelmäßige Prüfung und bei Bedarf einen Wechsel. Bei Hammonds Escort erfolgte dieser 2014.

Ford lieferte diesen RS2000 im Jahr 1979 in Großbritannien aus. Er blieb lange in der Hand des Erstbesitzers. Später wechselte er mehrfach den Eigentümer und landete schließlich in einer Sammlung. Die Restaurierung durch The Smallest Cog umfasste Karosserie, Technik und Innenraum. Dabei wollten die Mechaniker den originalen Zustand erhalten.

Markt und Preise Originale oder unverbastelte Escort RS2000 sind selten. Gut erhaltene Fahrzeuge stehen heute hoch im Kurs. Der Schätzpreis dieses Modells liegt zwischen 25.000 und 30.000 Pfund. Umgerechnet entspricht das 28.760 bis 34.510 Euro. Der prominente Hintergrund könnte zusätzlich eine preissteigernde Rolle spielen.