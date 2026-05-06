Garagenfund Peugeot 402: Verschollen wegen eines verlorenen Schlüssels

Manchmal geraten besondere Fahrzeuge aus völlig banalen Gründen in Vergessenheit. In diesem Fall lag es an einem verlorenen Schlüssel. Hinter einem Garagentor der Familie Fedder verbarg sich ein Peugeot 402, der einst Teil des Spielfilms "Das Boot” war. Nun hat Marion Fedder das Fahrzeug wiederentdeckt.

"Die Sammelleidenschaft von meinem Mann war wirklich groß", sagt seine Witwe. Immer wieder tauchen besondere Fundstücke auf. Den 402 hat Fedder nach den Dreharbeiten selbst zu sich nach Hamburg gefahren. Der Schauspieler hat immer wieder von dem Abenteuer erzählt. Sein Plan, den Wagen irgendwann restaurieren zu lassen, blieb jedoch unerfüllt.

Der Oldtimer stammt aus der Bauzeit zwischen 1935 und 1942 und gelangte nach den Dreharbeiten um 1980 in Fedders Besitz. Danach verschwand er sprichwörtlich aus dem Blickfeld – nicht zuletzt wegen des besagten unauffindbaren Schlüssels.

Rückkehr in den Originalzustand Nun soll der Peugeot in einer spezialisierten Werkstatt detailgetreu aufbereitet werden. Ziel ist es, ihn exakt in den Zustand zurückzuversetzen, in dem er im Film zu sehen war. Für Marion Fedder geht das Projekt weit über das Fahrzeug hinaus. Sie möchte die zahlreichen Erinnerungsstücke rund um "Das Boot" zusammentragen und ebenfalls aufbereiten. Der Film habe für ihren Mann eine besondere Bedeutung gehabt, entsprechend groß sei sein emotionaler Bezug zu den Requisiten gewesen.

Das Boot brachte ihm den Durchbruch Der bekannte Spielfilm aus dem Jahr 1981 war für Jan Fedder der Durchbruch, doch seine Karriere begann viel früher. Im zarten Alter von sieben Jahren sang der gebürtige Hamburger bereits im Knabenchor der St. Michaelis (Michel) Kirche. Drei Jahre später begann die Schauspielausbildung und mit 13 Jahren folgten die ersten Auftritte.

Nach seinem Erfolg mit Das Boot spiele er einige norddeutsche Rollen, etwa im "Großstadtrevier” oder "Neues aus Büttenwarder”. Am 30. Dezember 2019 starb der Schauspieler an den Folgen seiner langjährigen Krebserkrankung.

Peugeot 402 Der Peugeot 402, der in Fedders Nachlass nun wieder aufgetaucht ist, gilt heute als eines der markantesten französischen Vorkriegsmodelle. Der Autobauer produzierte zwischen 1935 und 1942 rund 75.000 Exemplare in bis zu 16 Karosserievarianten. Die Stromlinienform mit den Scheinwerfern hinter dem Kühlergrill war damals revolutionär.

Außerdem stattete Peugeot den kleinen Wagen mit versenkbaren Türgriffen, Sicherheits-Zapfenschlössern, Zwölf-Volt-Batterie und wahlweise elektromagnetisch geschaltetem Dreigang-Cotal-Vorwählgetriebe aus. Zudem war der 402 einer der ersten Pkw mit Dieselmotor. Der Kriegsausbruch verhinderte allerdings die Serienfertigung der Diesel-Variante. Ansonsten hatten die Modelle einen Vierzylinder-Motor mit zwei Liter Hubraum. Ab 1938 gab es ihn auch mit 2,1-Liter Hubraum. Das sorgte für 54 bzw. 62 PS.