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Honda Civic (1973) im historischen Test: Viel Ausstattung, schwaches Fahrwerk

Honda Civic (1973) im historischen Test
Viel Ausstattung, schwaches Fahrwerk

Mit dem Civic startet Honda einen neuen Anlauf im deutschen Kleinwagensegment. Der Test von 1973 bescheinigt dem Japaner eine reichhaltige Ausstattung, offenbart aber auch deutliche Schwächen beim Fahrwerk.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.06.2026
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Honda Civic Test ams 1973
Foto: Julius Weitmann

Für den japanischen Hersteller Honda markiert die Einführung des Civic den zweiten Versuch, auf dem deutschen Automobilmarkt Fuß zu fassen. Während die Motorräder der Marke bereits große Erfolge feierten, blieben die Verkaufszahlen der Pkw-Sparte bislang hinter den Erwartungen zurück. Frühere Modelle wie der N 600 fanden nur eine begrenzte Käuferschaft, was Honda dazu veranlasste, den Vertrieb vorübergehend einzustellen und die Strategie für den deutschen Markt neu auszurichten.

Mit dem Civic präsentiert Honda nun ein Fahrzeug, das gezielt für den hart umkämpften Markt der Kleinwagen konzipiert ist. Technisch orientiert sich das Modell am damals etablierten europäischen Standard: ein quer eingebauter Frontmotor treibt die Vorderräder an. Damit ...