Honda Civic (1973) im historischen Test: Viel Ausstattung, schwaches Fahrwerk

Für den japanischen Hersteller Honda markiert die Einführung des Civic den zweiten Versuch, auf dem deutschen Automobilmarkt Fuß zu fassen. Während die Motorräder der Marke bereits große Erfolge feierten, blieben die Verkaufszahlen der Pkw-Sparte bislang hinter den Erwartungen zurück. Frühere Modelle wie der N 600 fanden nur eine begrenzte Käuferschaft, was Honda dazu veranlasste, den Vertrieb vorübergehend einzustellen und die Strategie für den deutschen Markt neu auszurichten.