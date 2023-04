Lamborghini Centenario Trattore Dieser Lamborghini ist echt grob!

Jeder ernstzunehmende Auto-Aficionado schaltet bei der Nennung des Namens Lamborghini Centenario augenblicklich in den Willhaben-Modus. 2016, da war die Welt für den Genfer Automobilsalon noch in Ordnung, stellte Lamborghini dort den Centenario (deutsch: Hundertjahrfeier) vor. 40 Exemplare produzierte Lamborghini von dem 770 PS starken Extremsportler auf Basis des Aventador, die Hälfte davon Cabrios, zu Ehren des im April 1916 geborenen Firmengründers Ferruccio Lamborghini. Natürlich alle schon zur jeweiligen Messepremiere verkauft, zu Preisen ab 1,75 Millionen Euro. Plus Steuer.

Bei all der Centenario-Feierei ging allerdings die Nr. 41 ein bisschen unter: Der Lamborghini Centenario Trattore. Im Auftrag der Familie Lamborghini entstand dieses außergewöhnliche Projekt, um auf die eigentlichen Wurzeln hinzuweisen. Denn Ferruccio begann im Jahr 1948/49 mit der Produktion von Traktoren, bevor er sein Herz für Sportwagen entdeckte. Einen solchen Traktor, wild im Stil eines Hot Rod designt, präsentierte der Neffe des Firmengründers, Fabio Lamborghini, auf der Techno Classica 2017 in Essen.

Der Premierenversion folgten noch vier weitere Exemplare des Lamborghini Centenario Trattore, die jeweils zum Preis von 250.000 Euro netto verkauft wurden. Eines dieser Exemplare, die Nummer 4 von 5, steht nun sechs Jahre später in der Schweiz zum Verkauf. Der auf hochwertige automobile Raritäten spezialisierte Betrieb Cartech bietet das Sammlerstück bei Classic Driver zum Preis von 480.000 CHF, aktuell rund 486.000 Euro, zum Verkauf an.

Basis aus den 1960er Jahren

Der Lamborghini Centenario Trattore entstand aus den Teilen zweier Lamborghini Traktoren der 1960er-Jahre. Das Kunstwerk basiert auf dem Lamborghini DLA 35, schon das ein seltenes Sammlerstück, von dem nur 119 Exemplare gebaut wurden. Zusätzlich kamen Teile des späteren Lamborghini 2R zum Einsatz, dem von 1961 bis 1969 gebauten Nachfolgemodell.

Neben der extremen Hot-Rod-Optik bestimmt vor allem das rohe Eisen den Auftritt des tiefergelegten Traktors. Alle Metallteile vom Karosserieblech bis zum Motorblock wurden blank geschliffen und sind unlackiert, der Designer des Fahrzeugs erklärte das zum Bestandteil des Kunstwerks. Die Tieferlegung wurde durch eine eigens angefertigte Vorderachskonstruktion mit stark negativem Sturz und nach oben gelegte Radvorgelege-Getriebe an der Hinterachse erreicht. Mit traktormäßiger Bodenfreiheit ist es damit natürlich vorbei, dafür dürfte das Projekt nun auch deutlich mehr als die installierte Leistung vertragen.

Lamborghini mit 2,2-Liter-Diesel

Als Antrieb dient nämlich der orginale Dieselmotor von damals. Ein Dreizylinder-Diesel mit 2,2 Liter Hubraum und für damalige Traktoren stämmiger Leistung von 35 PS. Für den Lamborghini Centenario Trattore wurden bei der Premiere 2017 38 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h genannt. Das dürfte dem künftigen Besitzer auf jeden Fall genügen, um mit dem Schmuckstück bei allen Oldtimer-Traktor-Treffen im Umkreis die Preise abzuräumen. In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen dieses ganz besondere Fahrzeug im Detail.

Fazit

Als Ferruccio Lamborghini 1949 die nach ihm benannte Firma gründete, waren Sportwagen noch weit entfernt für den umtriebigen Ingenieur. Stattdessen produzierte der von einem oberitalienischen Bauernhof stammende Lamborghini Traktoren, und das mit sehr großem Erfolg. Auf diesen Ursprung wollte Lamborghinis Familie anlässlich seines 100. Geburtstags mit einem weiteren Lamborghini Centenario hinweisen, der so gar nichts mit der gleichnamigen Sonderserie der 770 PS starken Supersportler zu tun hatte. Letztlich entstanden fünf Exemplare des Lamborghini Centenario Trattore, einer davon steht in der Schweiz zum Verkauf.