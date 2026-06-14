Lamborghini Countach: Sechs Vergaser und ein fetter Flügel

Der Countach zählt zu den prägendsten Supersportwagen des 20. Jahrhunderts. Seine finale und leistungsstärkste Ausbaustufe erreichte er 1985 mit dem LP5000 Quattrovalvole (QV). Der V12-Motor mit 5,2 Litern Hubraum und Vierventiltechnik markierte den Gipfel der Entwicklung.

Als besonders begehrt gilt die europäische Spezifikation, bekannt als Downdraft. Sechs Weber-Fallstromvergaser, erkennbar an der markanten Wölbung der Motorabdeckung, versorgen hier den Zwölfzylinder und steigern die Leistung auf 455 PS. Das Resultat: eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,1 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h. Von den insgesamt 631 gebauten QV-Modellen entstanden nur rund 300 in dieser Konfiguration.

Ein Exemplar mit lückenloser Historie

Eines dieser seltenen Exemplare mit der Chassisnummer FLA12877 kommt nun bei der The Monterey Auction 2026 (13. bis 15. August) von RM Sotheby's zur Versteigerung. Der Countach wurde im Juli 1985 in der Farbe Nero Tenebre mit schwarzem Lederinterieur fertiggestellt und an den britischen Händler Portman Garage ausgeliefert.

Nach einem Besitzerwechsel gelangte der Wagen 1986 in die Vereinigten Staaten. Die nachfolgenden Eigentümer investierten fortlaufend in die Substanz des Fahrzeugs, was 2018 in den Auftrag für eine Komplettrestaurierung bei den Lamborghini-Spezialisten von Dugan Enterprises in Kalifornien mündete. Die aufwendigen Arbeiten zogen sich über vier Jahre und wurden erst Mitte 2023 unter dem heutigen Besitzer abgeschlossen. Allein dieser Prozess ist mit Rechnungen von über 611.000 US-Dollar (573.190 Euro) belegt, Kosten für eine frühere Motorrevision und anschließende Feinabstimmungen nicht eingerechnet.

Originalmotor und variable Optik

Aktuell zeigt der Tacho 33.010 Kilometer. Herstellerdaten bestätigen die Originalität des Motors ("Matching Numbers"). Zwei Sätze der originalen OZ-Felgen in Gold und Silber sowie zwei verschiedene Heckdeckel – mit und ohne den markanten Flügel – erlauben dem künftigen Besitzer eine individuelle Konfiguration der Optik. Bordwerkzeug und Handbücher komplettieren das Paket.

Die Kombination aus der seltenen Downdraft-Spezifikation, einer nachvollziehbaren Historie und der außergewöhnlich kostspieligen Restaurierung macht dieses Fahrzeug zu einem besonderen Angebot für Sammler. Das Auktionshaus RM Sotheby's setzt den Schätzwert auf 900.000 (780.430 Euro) bis 1.100.000 US-Dollar (950.000 Euro) an.