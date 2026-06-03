Lamborghini Countach: V12-Motor mit nur 1.791 km Laufleistung

Zusätzlich handelt es sich um eines von 667 Modellen der 25th Anniversary-Edition aus dem Jahr 1990. Da muss doch der Preis in Richtung der 500.000 Euro gehen, oder?

Die Geschichte dieses Countach mit V12-Motor und 5.2-Liter-Hubraum ist gut dokumentiert. Portman Lamborghini – ein Händler im Vereinigten Königreich – lieferte den Wagen 1990 nach Japan aus. Der erste Besitzer pflegte das Fahrzeug und behielt es 25 Jahre lang. 2015 kehrte es nach Europa zurück. Der dritte Besitzerwechsel folgte dann zwei Jahre später. Der Kilometerstand betrug schon damals nur 671 Kilometer.

Drei Besitzer und ein unglaublich guter Zustand Eines haben wohl alle drei Besitzer gemein: Es scheint, als sei ihnen der außergewöhnlich gute Zustand sehr am Herzen gelegen. 2018 bekam der Lambo eine umfassende technische Überholung im Wert von 18.000 Pfund (20.800 Euro). Den letzten Service hat das Fahrzeug im Frühjahr 2026 bekommen, und zwar beim britischen Ferrari-Spezialisten Bob Houghton. Die Techniker erneuerten die Gasdruckdämpfer von Türen und Kofferraum, sowie Motor- und Getriebeöl. Das kostete 2.500 Pfund (2.890 Euro). Dass die Matching-Numbers von Motor, Getriebe und Chassis übereinstimmen, scheint fast selbstverständlich zu sein. Laut Händler Girardo und Co. sollen sogar der originale Werkzeugkasten und das Ersatzrad noch vorhanden sein.

Der rote Lack (Rosso) soll seinen Glanz behalten haben und das schwarze Lederinterieur zeigt lediglich feine Gebrauchsspuren der drei behutsamen Besitzer. Auf der Carbon-Abdeckung des Motorraums sind ebenfalls kaum Abnutzungsspuren zu finden. Zudem betont Girardo und Co. das gute Fahrgefühl. Bei Autos mit wenigen Kilometern ist es nicht selten so, dass sie sich wie nicht richtig eingefahren anfühlen. Bei diesem Countach soll das anders sein. Das Getriebe soll präzise schalten, die Klimaanlage soll funktionieren und die 455 PS sorgen für ordentlichen Vortrieb. In Großbritannien hat dieses linksgelenkte Modell eine geltende Straßenzulassung. Und das hat seinen Preis, nämlich stattliche 575.000 Pfund, was nach aktuellem Wechselkurs 664.610 Euro entspricht.

Verfeinert von Pagani und Munari Als Lamborghini sein 25-jähriges Bestehen feierte, sollte die letzte Ausbaustufe des Countach etwas ganz Besonderes werden. Dafür holte man sich Expertise von zwei Männern, deren Namen heute jeder Sportwagen-Enthusiast kennt. Horacio Pagani, der später mit seiner eigenen Marke Geschichte schreiben sollte, war für die aerodynamische Überarbeitung und den Einsatz von Kohlefaser-Komponenten verantwortlich. Für die perfekte Fahrwerksbalance sorgte niemand Geringeres als der Rallye-Weltmeister von 1977, Sandro Munari. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit gilt als der schnellste, stärkste und fahrerisch ausgereifteste Countach der gesamten Baureihe.

Kaum ein anderes Auto verkörpert das Supersportwagen-Design der 70er- und 80er-Jahre so radikal wie der Lamborghini Countach. Als Nachfolger des Miura schockierte und begeisterte Marcello Gandinis Entwurf für Bertone die Welt mit seiner extremen Keilform und den spektakulären Scherentüren. Von 1974 bis 1990 gebaut, wurde der Countach zum Poster-Car einer ganzen Generation und zum Symbol für kompromisslose Sportlichkeit.