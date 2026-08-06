Mitsubishi Pajero Jr. Flying Pug: Kennen Sie den "fliegenden Mops"?

Irgendwo zwischen Kei Car und Geländewagen fand Mitsubishi Platz für einen kompakten Pajero: Der Klein-Geländewagen mit dem Kürzel Jr. hat einen rund 80 PS starken 1,1-Liter-Vierzylindermotor unter der Haube, Allradantrieb und passend zum Großstadt-Habitat meist ein Automatikgetriebe. Ein 5-Gang-Schaltgetriebe gab es ebenfalls. Ein zuschaltbarer Allradantrieb mit Untersetzung war serienmäßig. Der Kompakt-Pajero ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Pajero Pinin, den Mitsubishi von 1998 bis 2006 bei Pininfarina bauen ließ und in Europa verkaufte.

Warum der Retro-Pajero "fliegender Mops" heißt Der Junior, mit 3,50 Meter Länge und 2,20 Meter Radstand kompakt wie ein Kleinwagen, war für asiatische Länder gedacht und lief von 1995 bis 1998 vom Band. Zum Ende der Bauzeit ließ sich Mitsubishi vom Trend zum Retroauto inspirieren und baute eine Variante im Look eines britischen Autos der 50er-Jahre: runde Scheinwerfer links und rechts des vertikalen, schildförmigen Chromgrills und verchromte Stoßstangen-Stummel geben dem kleinen Geländewagen einen nostalgischen Look. Auf der Motorhaube thront als Kühlerfigur das Mitsubishi-Logo mit den drei Diamanten. Rundliche Radlaufverkleidungen unterstützen den knuffigen Eindruck, der vielleicht zum Spitznamen "Flying Pug" geführt haben mag. Auf Deutsch heißt das "fliegender Mops". Erhältlich war der "Flying Pug" in Beige, Dunkelgrün oder Weinrot. Auch Schwarz war offensichtlich möglich.

Das Auto wurde ausschließlich für den japanischen Markt gebaut. Es handelt sich also um ein JDM-Modell (JDM: Japan Domestic Market). Mitsubishi wollte 1.000 Exemplare verkaufen, stellte aber nach 139 Stück die Produktion wieder ein. Der Neupreis lag damals bei etwa 1,5 Millionen bis 1,6 Millionen Yen. Mecum hat im Mai 2024 ein Exemplar für umgerechnet rund 16.000 Euro verkauft.

Am 24. September kommt bei einer Mecum-Auktion in Nashville, Tennessee, ein Mitsubishi Pajero Jr. Flying Pug unter den Hammer. Eine detaillierte Beschreibung und einen Schätzpreis gibt es noch nicht. Die Laufleistung beträgt abgelesen 13.124 Kilometer.