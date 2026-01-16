Motor Klassik Award 2026: Mitmachen und Mazda MX-5 gewinnen

Der Mazda MX-5 ist längst in der illustren Welt der Klassiker angekommen. Ein unbestechliches Indiz ist seine respektable Wertsteigerung. Gute Exemplare kosten laut Classic-Analytics inzwischen rund 10.000 Euro, die besonders gesuchten 1,8er mit 131 PS sogar 12.000. Und niemand wirft dem MX-5 mehr vor, ein Epigone des Lotus Elan S1 von 1962 zu sein, obwohl es alle wissen. Die Mazda-Designer Shunjii Tanaka und Tsutomo Matano hatten sich in den Achtzigern stark von ihm inspirieren lassen: miniaturhafte, rundliche Roadster-Zartheit auf knapp vier Metern Länge, augenfällig mit Klappscheinwerfern garniert, konventionell als längsmotorisierter Hecktriebler gebaut.

Der MX-5 der ersten Generation, intern NA genannt und im Februar 1989 auf der Chicago Motor Show präsentiert, hat sich seine Lorbeeren in zehn Jahren und nach rekordverdächtigen 431.506 Exemplaren längst selbst verdient. Der in den USA als Miata und in Japan als Eunos bezeichnete Zweisitzer gilt als Pionier einer neuen, populären Roadster-Bewegung. Wir Petrolheads verstanden ihn stets als Instant Classic, als Roadster für alle. Nachempfinden ist für die Japaner kein Abkupfern, sondern eine Verbeugung vor dem Original, so bereits geschehen bei Yamaha und den britischen Triumph-Motorrädern.

Dino Eisele Der Mazda MX-5: Renaissance-Roadster nach dem Vorbild des Lotus Elan, aber eben japanisch-ehrgeizig.

Mazda-Chefkonstrukteur Toshihiro Hirai empfand große Bewunderung für die fortschrittliche Technik des Lotus Elan und schuf mit dem 1600er-DOHC-Tassenstößel-Vierzylinder bis auf den Zahnriemenantrieb eine enge Parallele. Auch das Fahrwerk des MX-5 geriet mit der nach klassischer Rennsportmanier an Doppelquerlenkern aufgehängten Federbein-Hinterachse ähnlich aufwendig. Vorne kommen – im Unterschied zum Lotus – MacPhersons zum Einsatz.

Der enorm drehfreudige Langhuber, der auch dem legendären Bialbero aus dem Alfa Romeo Spider ähnelt, ist bestens für das 985 Kilo schwere Leichtgewicht gerüstet, ganz gleich, ob er nun 90, 115 oder 131 PS aufbietet. Dieser famose, optisch nostalgisch drapierte Doppelnocker, das extrem präzise, herrlich kurz und knackig zu schaltende Fünfganggetriebe und das hochklassige, um eine exakte Servolenkung bereicherte Fahrwerk garantieren beim MX-5 elysischen Fahrspaß der direktesten Art. Allenfalls Mittelmotor-Sportwagen vermögen noch, ihn zu überbieten.

Selbst hohe Kurvengeschwindigkeiten pariert der 50 : 50 ausbalancierte MX-5 sehr lange unbeeindruckt neutral. Am Lenkrad fällt es schwer, nicht in Euphorie auszubrechen. Umso mehr können Sie sich auf künftige Ausfahrten freuen, wenn die beigefügte Teilnahme-Postkarte ausgefüllt und mit Ihrem Namen gezogen wird.

Dino Eisele Der Mazda MX-5 bietet ein sachliches Cockpit mit Servolenkung.

Ihr MX-5 soll möglichst gut sein Bitte beachten Sie, dass der auf diesen Seiten gezeigte MX-5, ein spätes 96er-Modell mit 90 PS in Racinggreen, nur ein Muster für das Gewinner-Auto darstellt. Zusammen mit unseren Sponsoren Mazda Deutschland und Walter Frey, Mazda-Händler der ersten Stunde und Spiritus Rector des Mazda-Museums in Augsburg, werden wir in nächster Zeit einen möglichst guten MX-5 NA für Sie finden. Unsere strenge Checkliste sieht eine Laufleistung von unter 80.000 Kilometern vor, den rostfreien, sehr gepflegten Originalzustand eines reinen Sommerautos und ein lückenlos geführtes Serviceheft. Zustand geht klar vor Motorversion und Ausstattung. Das Gewinner-Auto wird zum 53. Belmot Oldtimer Grand Prix im August 2026 übergeben.

Ende der Siebzigerjahre, als noch MG Midget, MG B und Triumph Spitfire vom Band liefen, erschien ein Schweizer Kinofilm namens "Kleine Fluchten". Er schildert in der handlungsarmen Überlänge eines Roadmovies, wie ein pensionierter Landarbeiter seinem eintönigen Leben kleine Abenteuer abringt. Am Lenker eines Mofas und später einer KTM 50 RS erlebt er eine Freiheit, die zwar auf 85 km/h limitiert ist, für ihn aber die weite Welt bedeutet.

Dino Eisele Der Motor ähnelt dem Bialbero eines Alfa Spider – zwei Nockenwellen, langhubig, Tassenstößel, aber Grauguss statt Alublock, Zahnriemen statt Kette.



Das Motto "Kleine Fluchten" passt ideal zum Mazda MX-5. Denn er büxt, wie man sieht, nur allzu gern ins Grüne aus, mit ihm schlägt man dem Alltag ein Schnippchen, er verwandelt Sorgenfalten in ein Lächeln. Beinahe fühlt man sich im MX-5 wie auf einem Kleinkraftrad. Er wirkt wie ein ewiger Jungbrunnen unter freiem Himmel, dreht genauso übermütig bis an den roten Bereich, zeigt ein ähnlich quirliges Handling. Roadster-Feeling offenbart sich selten natürlicher; man ist geneigt, selbst bei Regen offen zu fahren. Nichts und niemand hält einen auf, wenn es gilt, mit dem Kleinen zu fliehen. Irgendwohin, nur nicht auf die Autobahn. Also: Chance nutzen, MX-5 gewinnen. Es sind nur ein paar Schritte bis zum Schlüssel. Gehen Sie sie!

Dino Eisele Wichtig: Dieser Mazda MX-5 ist nur ein ungefähres Muster. Zur Verlosung kommt der gleiche Typ, nicht dieses Auto.