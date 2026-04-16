Auch eine Zeitschrift, die sich hauptamtlich mit klassischen Automobilen von Alfa Romeo bis Zagato beschäftigt, sollte stets mit der Zeit gehen. Die Motor Presse Stuttgart, Heimat von auto motor und sport und jetzt genau 80 Jahre jung, hat daher kräftig in das Premium-Magazin investiert und es damit fit für die Zukunft gemacht.Das fällt bereits beim In-die-Hand-nehmen auf: Satte 16 Seiten mehr, insgesamt jetzt 164 Seiten jeden Monat, geben Raum für noch mehr Faszination, aber auch für mehr Service und Information: So wurde die in Zusammenarbeit mit dem Marktbeobachter Classic-Analytics erstellte und von den Lesern sehr geschätzte Preisliste um mehr als 50 Prozent auf neue Modelle erweitert. Dazu gibt es jetzt zu jedem Klassiker drei Notierungen in den Zustandsnoten 2, 3 und 4 sowie eine neue Rubrik mit dem preislichen Aufsteiger und dem Verlierer des Monats. Ergänzend präsentiert die Redaktion jeweils einen besonderen Kauf-Tipp, der im Moment als unterbewertet gilt.Mehr Seiten, mehr InhaltDie Fahrberichte, bei denen jedes Auto – vom Benz Patent-Motorwagen von 1886 bis zum Formel 1 der Siebziger – von den Redakteuren selbst gefahren wird, bekommen nun mehr Seiten für noch mehr beeindruckende, lebendige Fotos, dazu gibt es wie immer eine ausführliche Kaufberatung. Ebenfalls in jeder Ausgabe nehmen wir die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise in einem oder mehreren Klassikern – jeweils mit ausführlichen Informationen zum selbst Nachfahren. Beliebte Inhalte wie Restaurierung, Service-Kosten oder Porträts von Sammlern und Schraubern gehören selbstverständlich nach wie vor zum Inhalt.Das Layout wurde frischer und luftiger gestaltet, die Intro-Strecke und weitere Rubriken wurden großzügiger ausgeführt. Am besten selbst mal einen Blick in die neue Ausgabe hineinwerfen: Motor Klassik 5/2026 ist ab Donnerstag, 16. April, für 7,50 Euro an jedem gut sortierten Kiosk zu haben.Stichwort: Stets mit der Zeit gehen – Motor Klassik präsentiert sich auch Digital neu auf auto-motor-und-sport.de/motor-klassik. Klicken Sie doch mal rein!